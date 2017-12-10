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Лучшее место для наблюдения за звездами: фантастические пейзажи Новой Зеландии

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Категория: Позитивные картинки
Декабрь 10, 2017
Просмотров: 4

Если вы думаете, что ночное небо, усыпанное тысячами звезд, в наше время является чем-то из области фантастики, то вы ошибаетесь. Есть еще на нашей планете потаенные уголки, где можно часами любоваться красками Млечного Пути вдали от городской суеты. Одно из таких мест — Новая Зеландия.

Звездное небо в Новой Зеландии — это местная достопримечательность. В стране даже есть заповедники темного неба, куда не попадает искусственное освещение от различных строений и автомобильных трасс. И небо здесь фантастическое!

Именно такие неземные пейзажи запечатлел инженер и по совместительству фотограф Грей Чоу, который отправился в Новую Зеландию из Малайзии.

Вы когда-нибудь видели розовое звездное небо? На прогулочной тропе Hooker Valley Track

Лучшее место для наблюдения за звездами: фантастические пейзажи Новой Зеландии Дорожка к маяку Наггет Поинт под сверкающим небом, побережье Отаго

Лучшее место для наблюдения за звездами: фантастические пейзажи Новой Зеландии Млечный путь и загадочные круглые валуны Моераки, пляж Коекохе

Лучшее место для наблюдения за звездами: фантастические пейзажи Новой Зеландии Тысячи звезд и церковь Доброго Пастыря недалеко от озера Текапо, Южный остров

Лучшее место для наблюдения за звездами: фантастические пейзажи Новой Зеландии

Лучшее место для наблюдения за звездами: фантастические пейзажи Новой Зеландии

Лучшее место для наблюдения за звездами: фантастические пейзажи Новой Зеландии Лучшее место для наблюдения за звездами: фантастические пейзажи Новой Зеландии

Лучшее место для наблюдения за звездами: фантастические пейзажи Новой Зеландии

Лучшее место для наблюдения за звездами: фантастические пейзажи Новой Зеландии

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