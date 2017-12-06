10 роскошных фото победителей конкурса подводной фотографии от Scuba Diving Magazine

Подробности Категория: Позитивные картинки Декабрь 06, 2017 Просмотров: 12

Журнал Scuba Diving Magazine опросил как профессиональных дайверов, так и обычных фотографов, чтобы выявить победителей ежегодного конкурса подводной фотографии под названием Through Your Lens среди 2,5 тысяч работ. Главный приз, за который боролись участники, — тысяча долларов и путевка на дивный остров Фиджи.

Представляем вам лучшие из лучших работ конкурса и надеемся, что вы будете в таком же восторге от запечатленных на них подводных миров!

Raoul Caprez, победитель в категории «Макрофотография»

У побережья Эквадора фотографу повстречалась зеленая черепаха, которая позволила ему к себе приблизиться. По воле случая он заметил около глаза рептилии маленькую рыбешку, принесшую ему впоследствии победу.

Greg Lecoeur, победитель конкурса Through Your Lens этого года

На его снимке запечатлена охота северных олуш на скумбрию в водах Шетландских островов (Шотландия).

Kevin Richter, победитель в категории «Компактная камера»

Красавец кокосовый осьминог, живущий на морском дне возле острова Лембех (Индонезия).

Rodney Bursiel, победитель в категории «Широкоугольная фотография»

Детеныш кита резвится у берегов Тонги.

Jens Troeger, 3-е место в категории «Широкоугольная фотография»

«Банда» любопытных сивучей окружила фотографа в водах неподалеку от острова Хорнби (Британская Колумбия, Канада).

Eduardo Acevedo, 2-е место в категории «Макрофотография»

Радужную ленточную мурену повезло сфотографировать Eduardo Acevedo возле острова Лембех (Индонезия).

Marc Henauer, 2-е место в категории «Широкоугольная фотография»

Любитель понырять с трубкой на Багамах.

Gabriel Barathieu, 3-е место в категории «Макрофотография»

Ночное погружение в лагуну на Майотте подарило фотографу знакомство с этим кальмаром.

Francesco Pacienza, 3-е место в категории «Компактная камера»

Краб, живущий в водах реки в Альтомонте (Италия).

Enrico Somogyi, 2-е место в категории «Компактная камера»

Эта медуза проплывала мимо фотографа, когда тот погружался у берегов Торрент де Парейс (Мальорка, Испания).

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