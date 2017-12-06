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10 роскошных фото победителей конкурса подводной фотографии от Scuba Diving Magazine

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Категория: Позитивные картинки
Декабрь 06, 2017
Просмотров: 12

Журнал Scuba Diving Magazine опросил как профессиональных дайверов, так и обычных фотографов, чтобы выявить победителей ежегодного конкурса подводной фотографии под названием Through Your Lens среди 2,5 тысяч работ. Главный приз, за который боролись участники, — тысяча долларов и путевка на дивный остров Фиджи.

Представляем вам лучшие из лучших работ конкурса и надеемся, что вы будете в таком же восторге от запечатленных на них подводных миров!

 Raoul Caprez, победитель в категории «Макрофотография»

10 роскошных фото победителей конкурса подводной фотографии от Scuba Diving Magazine

У побережья Эквадора фотографу повстречалась зеленая черепаха, которая позволила ему к себе приблизиться. По воле случая он заметил около глаза рептилии маленькую рыбешку, принесшую ему впоследствии победу.

Greg Lecoeur, победитель конкурса Through Your Lens этого года

10 роскошных фото победителей конкурса подводной фотографии от Scuba Diving Magazine

На его снимке запечатлена охота северных олуш на скумбрию в водах Шетландских островов (Шотландия).

Kevin Richter, победитель в категории «Компактная камера»

10 роскошных фото победителей конкурса подводной фотографии от Scuba Diving Magazine

Красавец кокосовый осьминог, живущий на морском дне возле острова Лембех (Индонезия).

Rodney Bursiel, победитель в категории «Широкоугольная фотография»

10 роскошных фото победителей конкурса подводной фотографии от Scuba Diving Magazine

Детеныш кита резвится у берегов Тонги.

Jens Troeger, 3-е место в категории «Широкоугольная фотография»

10 роскошных фото победителей конкурса подводной фотографии от Scuba Diving Magazine

«Банда» любопытных сивучей окружила фотографа в водах неподалеку от острова Хорнби (Британская Колумбия, Канада).

Eduardo Acevedo, 2-е место в категории «Макрофотография»

10 роскошных фото победителей конкурса подводной фотографии от Scuba Diving Magazine

Радужную ленточную мурену повезло сфотографировать Eduardo Acevedo возле острова Лембех (Индонезия).

Marc Henauer, 2-е место в категории «Широкоугольная фотография»

10 роскошных фото победителей конкурса подводной фотографии от Scuba Diving Magazine

Любитель понырять с трубкой на Багамах.

Gabriel Barathieu, 3-е место в категории «Макрофотография»

10 роскошных фото победителей конкурса подводной фотографии от Scuba Diving Magazine

Ночное погружение в лагуну на Майотте подарило фотографу знакомство с этим кальмаром.

Francesco Pacienza, 3-е место в категории «Компактная камера»

10 роскошных фото победителей конкурса подводной фотографии от Scuba Diving Magazine

Краб, живущий в водах реки в Альтомонте (Италия).

Enrico Somogyi, 2-е место в категории «Компактная камера»

10 роскошных фото победителей конкурса подводной фотографии от Scuba Diving Magazine

Эта медуза проплывала мимо фотографа, когда тот погружался у берегов Торрент де Парейс (Мальорка, Испания).

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