Эксклюзивные елки для праздничного настроения дома или в офисе

Подробности Категория: Позитивные картинки Декабрь 04, 2017 Просмотров: 3

Несмотря на то, что до Нового года ее месяц, витрины магазинов и иллюминация уже вовсю «создают» нам хорошее настроении. С каждым годом все больше людей отказывается от живой елки в пользу искусственной. Но ведь главный символ праздника может быть сделан не только из пластика. В этом обзоре собрано 20 креативных елок, которые сохранят «жизнь» зеленой красавице.

1. Объемная инсталляция

Объемная инсталляция из фанеры и картона.

Восхитительная объемная инсталляция с объемной елочкой из картона, закрепленной на фанерной доске в рамке. Подобное украшение можно использовать для праздничного декора стен офиса, гостиной или прихожей.

2. Светящиеся елки

Фигурки в виде елок с подсветкой.

Из картона или тонкой фанеры можно вырезать оригинальные фигурки в виде елок. Дополните фигурки LED-подсветкой или гирляндами и расставьте их вдоль стены в гостиной или спальне.

3. Минимализм

Елка в стиле минимализм.

Веточки хвои, закрепленные на стене и украшенные маленькими елочными игрушками, станут изысканным украшением центральной стены комнаты и прекрасной альтернативой громоздкому дереву.

4. Композиция в рамке

Новогодняя композиция в рамке.

Потрясающая композиция в виде елочки, собранной из бумажных шариков и маленьких фигурок, закрепленных на нитках в большой деревянной рамке. Столь необычное решение не только заменить настоящую новогоднюю елку, но и станет изюминкой праздничного декора.

5. Фетровые елочки

Настенное украшение из фетровых елочек.

Очаровательное настенное украшение из множества миниатюрных фигурок в виде елочек, сделанных из цветных треугольников фетра и палочек от мороженого, прекрасно подойдет для декора детской.

6. Елка из бабочек

Елка из проволоки и бабочек.

Огромная елка из бабочек станет великолепным украшением дома, офиса или магазина и позволит продемонстрировать всем гостям креативную сторону своей личности. Для создания столь необычной композиции понадобится основа в виде высокого конуса из проволоки и множество бумажных бабочек.

7. Сосновые ветки

Украшение из сосновых веток.

Не расстраивайтесь, если в вашем доме не хватает места для установки полноценной елки. Просто украсьте одну из стен композицией в виде елки, сделанной из сосновых веток. Дополните поделку блестящими шарами, дождиками и гирляндами, а в новогоднюю ночь сложите под нее подарки.

8. Пластиковые трубы

Елка из ПВХ-труб.

Яркая композиция на холсте с елкой, выложенной из кусков ПВХ-труб разного диаметра, украшенных маленькими пластиковыми игрушками и новогодними шарами.

9. Эко-елка

Композиция из сухих веток.

Оригинальная елка в эко-стиле, сделанная из сухих веток, прикрепленных к стене и украшенных небольшими игрушками и тонкими нитками гирлянд.

10. Яркое решение

Маленькая елочка шариков гофрированной бумаги.

Яркая фигурка в виде елочки, которую можно сложить из ярких шариков гофрированной бумаги, используемых для декора соломинок.

11. Елочные игрушки

Елочные игрушки для декора стены.

Если нет возможности обзавестись настоящим или искусственным деревом, проявите фантазию и просто креативно украсьте стену. Например фигурка в виде елочки, сложенная из блестящих новогодних шаров, станет стильным украшением дома или офиса.

12. Подарочные коробки

Подарочные коробки, сложенные в виде елки.

Создать праздничное настроение помогут маленькие детали, вроде подарочных коробочек разной величины, сложенные в виде елки на полке.

13. Тканевые елки

Небольшие елки из ткани.

Из кругов слегка присобранной ткани получаются отличные маленькие елочки, которые можно использовать для декора кухни или украшения праздничного стола.

14. Плакат

Плакат с изображением елки.

Самый простой способ украсить дом елкой, не покупая настоящее дерево - обзавестись большой картиной или плакатом с ее изображением. Дополнить композицию помогут маленькие елочные игрушки и настоящие гирлянды.

15. Тонкие ветки

Елка из веток.

Объемная елка, которую можно смастерить своими руками из тонких веток дерева. Просто прикрепите их к стене, покрасьте баллончиком с искусственным снегом, дополните елочными игрушками, блестящими дождиками и гирляндами.

16. Угловая елка

Угловая елка из гирлянды.

Креативная елка из длинной гирлянды, закрепленной в углу комнаты - простой и весьма оригинальный способ быстро создать праздничное настроение в любом помещении.

17. Вверх ногами

Композиция из еловых веток и гирлянды.

Оригинальная угловая композиция из еловых веток и гирлянды станет необычной альтернативой полноценного дерева и напомнит дом мягким светом и волшебным ароматом.

18. Дождик

Елка из дождика.

Простая композиция в виде елки, которую под силу сделать каждому из длинного зеленого дождика и небольшого количества новогодних игрушек.

19. Стеллаж

Деревянный стеллаж в виде елки.

Модный деревянный стеллаж в виде елки - отличное приобретение в канун Нового Года. Такой стеллаж станет не только актуальным праздничным украшением, но и практичной деталью интерьера.

20. Стремянка

Елка из деревянной стремянки.

Аутентичная и очень эффектная поделка в виде елки, сделанной из деревянной стремянки, гирлянд, ваты, свечей и статуэток.

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