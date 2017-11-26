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Вдохновляющие работы фотографа Ли Хоанг Лонга (Ly Hoang Long)

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Категория: Позитивные картинки
Ноябрь 26, 2017
Просмотров: 12

Знакомьтесь - Ли Хоанг Лонг из Вьетнама. С детства он был более чем увлечен изучением влияния различных сочетаний цветов и фотографией. Это привело его к тому, что мастер сделал карьеру дизайнера и серьезной увлекся фотографической деятельностью. В 1995 году Лонг организовал собственную фотолабораторию, и постепенно фотография из хобби переросла в нечто большее.

Техника и стиль фотографа часто меняется, он никогда не останавливается на одинаковых образах. В своих интервью Ли часто дает рекомендации молодым начинающим фотографам "Жизнь всегда выглядит намного лучше через видоискатель, ваша задача состоит в том, что бы нажать кнопку спуска затвора, остальное за вас сделают образы и формы".

Вдохновляющие работы фотографа Ли Хоанг Лонга (Ly Hoang Long)

 

Фотографии Ли Хоанг Лонга поражают своей художественностью, прекрасным светом, атмосферностью и красивым сочетанием цветов. Похоже, что работы мастера являются настоящим воплощением идеальных фотографий. Эти фотографии настоящее произведение фотографического искусства, так как в них передается вся полнота и красота окружающего мира.

 

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