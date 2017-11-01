10 очаровательный фотографий осеннего Будапешта, который играет всеми красками осени

Подробности Категория: Позитивные картинки Ноябрь 01, 2017 Просмотров: 160

Фотограф Марк Мэрвэй (Mark Mervai) вот уже восемь лет «охотится» за красочными моментами. Его сочные снимки поражают буйством красок и изобилием цветов. Залитые солнцем улицы и мостовые, утопающие в огнях витрины и проезжая часть, или же серые тучи, нависшие над городом тяжёлой тенью - всё это и многое другое побывало в объективе его камеры. Вот и на этот раз, не упуская подвернувшуюся возможность, он создал очередную не менее интересную серию фотографий под названием «Игра тонов», в которой венгерская столица полностью облачившись в осенний наряд, радует прохожих своей неземной красотой.

«Однажды обсуждая со своей девушкой очередную заметку об «Игре престолов», будучи уставшим, я прочитал как «игра тонов». Сначала я смеялся над своей ошибкой, но потом понял, что это может быть название для новой серии фотографий. Так родилась очередная идея. Взяв свою камеру, я отправился на прогулку по городу. Но мне не всегда везло, и чтобы добиться нужного результата я потратил на съёмку около трёх недель, стараясь не только запечатлеть, но и максимально точно передать всю красоту выбранных мной мест. В итоге получились поистине живописные снимки, превзошедшие все мои ожидания», - рассказывает Марк о проделанной работе.



В объятиях осени. Автор: Mark Mervai.



Город, утопающих в лучах солнца. Автор: Mark Mervai.



Осенний закат. Автор: Mark Mervai.



Два берега одной реки. Автор: Mark Mervai.



Разноцветные листья. Автор: Mark Mervai.



Осеннее преображение. Автор: Mark Mervai.



Багряные деревья. Автор: Mark Mervai.



Дорога, ведущая в осень. Автор: Mark Mervai.



Осенняя прогулка. Автор: Mark Mervai.



Дикий виноград. Автор: Mark Mervai.



Опавшие листья. Автор: Mark Mervai.



Осенний путь. Автор: Mark Mervai.



Разноцветная стена. Автор: Mark Mervai.

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