Найти хорошее

Агентство ХОРОШИХ Новостей

Loader

RSS

feed-image RSS-лента

 

Старая версия сайта АХН

Нет никакой бабочки: Как уличный художник обманывает зрение прохожих

Подробности
Категория: Позитивные картинки
Октябрь 31, 2017
Просмотров: 233
Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Несмотря на то, что эти бабочки кажутся "прифотошопленными," они на самом деле реальны - по крайней мере, насколько могут быть реальны рисунки. Французский уличный художник, скрывающийся за именем Mantra, специализируется на создании огромных муралов, часто в 5-6 этажей в высоту. Особую знаменитость мастеру принесли его работы с бабочками.

Мурал в Вене, Австрия. Закончен в августе 2017 года в рамках фестиваля Calle Libre. Автор: Mantra.Мурал в Вене, Австрия. Закончен в августе 2017 года в рамках фестиваля Calle Libre. Автор: Mantra.

El Asalto de Apollo. Сарагоса, Испания. Мурал закончен в сентябре 2017 года в последние дни фестиваля Festivalasalto. Автор: Mantra.
El Asalto de Apollo. Сарагоса, Испания. Мурал закончен в сентябре 2017 года в последние дни фестиваля Festivalasalto. Автор: Mantra.

На данный момент работы Mantra можно увидеть в разных странах - Испании, Австрии, Франции, и даже в Колумбии. Художнику нравится изображать женские образы, но в последнее время лидирующей темой его работ стали бабочки. Если Mantra создает муралы очень больших размеров - на несколько этажей зданий (а в последнее время почти все его работы отличаются внушительными масштабами), то на стадии нанесения краски он пользуется помощью местных художников.

Бабочи Арагона. Сарагоса, Испания. Автор: Mantra.
Бабочи Арагона. Сарагоса, Испания. Автор: Mantra.
Финальные штрихи в создании мурала *Бабочки Арагона*. Автор: Mantra.
Финальные штрихи в создании мурала *Бабочки Арагона*. Автор: Mantra.
Окончание работы над муралом Yasuni's Imago во Франции. Июль 2017 год. Автор: Mantra.
Окончание работы над муралом Yasuni's Imago во Франции. Июль 2017 год. Автор: Mantra.
Работа французского уличного художника Mantra. Автор: Mantra.
Работа французского уличного художника Mantra. Автор: Mantra.
Бабочки стали отличительной чертой творчества художника Mantra. Автор: Mantra.

Источник

Поделиться новостью

Facebook Google Bookmarks Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

ТОП-10

Реклама

Сайт клятв и обещаний

 

 

Последние материалы

 
 
© 2017 Агентство ХОРОШИХ Новостей. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.