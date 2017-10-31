Нет никакой бабочки: Как уличный художник обманывает зрение прохожих

Подробности Категория: Позитивные картинки Октябрь 31, 2017 Просмотров: 233

Несмотря на то, что эти бабочки кажутся "прифотошопленными," они на самом деле реальны - по крайней мере, насколько могут быть реальны рисунки. Французский уличный художник, скрывающийся за именем Mantra, специализируется на создании огромных муралов, часто в 5-6 этажей в высоту. Особую знаменитость мастеру принесли его работы с бабочками.

Мурал в Вене, Австрия. Закончен в августе 2017 года в рамках фестиваля Calle Libre. Автор: Mantra.



El Asalto de Apollo. Сарагоса, Испания. Мурал закончен в сентябре 2017 года в последние дни фестиваля Festivalasalto. Автор: Mantra.

На данный момент работы Mantra можно увидеть в разных странах - Испании, Австрии, Франции, и даже в Колумбии. Художнику нравится изображать женские образы, но в последнее время лидирующей темой его работ стали бабочки. Если Mantra создает муралы очень больших размеров - на несколько этажей зданий (а в последнее время почти все его работы отличаются внушительными масштабами), то на стадии нанесения краски он пользуется помощью местных художников.



Бабочи Арагона. Сарагоса, Испания. Автор: Mantra.



Финальные штрихи в создании мурала *Бабочки Арагона*. Автор: Mantra.



Окончание работы над муралом Yasuni's Imago во Франции. Июль 2017 год. Автор: Mantra.



Работа французского уличного художника Mantra. Автор: Mantra.

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