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Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017

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Категория: Позитивные картинки
Октябрь 29, 2017
Просмотров: 213
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На прошлой неделе прошла церемония награждения победителей фотоконкурса «Фотограф дикой природы», организованного Музеем естественных наук в Лондоне. Работы призеров выглядят настолько впечатляюще, что заслуживают нашего с вами самого пристального внимания.

В этом году победителей пришлось выбирать из 50 000 кадров, попавших на конкурс из 92 стран мира. Обладателем Grand Title стал фотожурналист Брент Стиртон за свой снимок изуродованного браконьерами тела черного носорога. По словам одного из судей, работа победителя «символизирует одно из самых расточительных, жестоких и ненужных экологических преступлений и должна вызвать наибольший общественный резонанс».

Стоит отметить, что эта фотография также числилась в категории «Фотографии природы в прессе», где тоже стала первой. Снимок выставлен вместе с 99 другими самыми впечатляющими конкурсными работами на выставке Wildlife Photographer of the Year, которая открылась в пятницу 20 октября в центральном лондонском музее.

Главный приз: «Памятник видам» — Брент Стиртон, Южная Африка

Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017

Работы, победившие в остальных номинациях:

«Застрял» — Эшли Скалли, США

Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017

«Ночной рейдер» — Марсио Кабрал, Бразилия

Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017

«Встреча гигантов» — Тони Ву, США

Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017

«Крабовый сюрприз» — Джастин Гиллиган, Австралия

Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017

«Созерцание» — Питер Делани, Ирландия / Южная Африка

Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017

«Полярное па-де-де» — Эйло Элвингер, Люксембург

Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017

«Хорошая жизнь» — Даниэль Нельсон, Нидерланды

Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017

«Ледяной монстр» — Лоран Баллеста, Франция

Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017

«В объятиях чаек» — Екатерина Би, Италия

Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017

«Медуза-жокей» — Энтони Бербериан, Франция

Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017

«Выжившие среди пальмового масла» — Аарон «Берти» Гекоски, Великобритания / США

Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017

«Древний ритуал» — Брайан Скерри, США

Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017

«Гобелен жизни» — Дорин Бофан, Румыния

Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017

«Птичий инкубатор» — Джерри Пирс, Великобритания / Австралия

Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017
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