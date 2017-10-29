Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017

Подробности Категория: Позитивные картинки Октябрь 29, 2017 Просмотров: 213

На прошлой неделе прошла церемония награждения победителей фотоконкурса «Фотограф дикой природы», организованного Музеем естественных наук в Лондоне. Работы призеров выглядят настолько впечатляюще, что заслуживают нашего с вами самого пристального внимания.

В этом году победителей пришлось выбирать из 50 000 кадров, попавших на конкурс из 92 стран мира. Обладателем Grand Title стал фотожурналист Брент Стиртон за свой снимок изуродованного браконьерами тела черного носорога. По словам одного из судей, работа победителя «символизирует одно из самых расточительных, жестоких и ненужных экологических преступлений и должна вызвать наибольший общественный резонанс».

Стоит отметить, что эта фотография также числилась в категории «Фотографии природы в прессе», где тоже стала первой. Снимок выставлен вместе с 99 другими самыми впечатляющими конкурсными работами на выставке Wildlife Photographer of the Year, которая открылась в пятницу 20 октября в центральном лондонском музее.

Главный приз: «Памятник видам» — Брент Стиртон, Южная Африка

Работы, победившие в остальных номинациях:

«Застрял» — Эшли Скалли, США

«Ночной рейдер» — Марсио Кабрал, Бразилия

«Встреча гигантов» — Тони Ву, США

«Крабовый сюрприз» — Джастин Гиллиган, Австралия

«Созерцание» — Питер Делани, Ирландия / Южная Африка

«Полярное па-де-де» — Эйло Элвингер, Люксембург

«Хорошая жизнь» — Даниэль Нельсон, Нидерланды

«Ледяной монстр» — Лоран Баллеста, Франция

«В объятиях чаек» — Екатерина Би, Италия

«Медуза-жокей» — Энтони Бербериан, Франция

«Выжившие среди пальмового масла» — Аарон «Берти» Гекоски, Великобритания / США

«Древний ритуал» — Брайан Скерри, США

«Гобелен жизни» — Дорин Бофан, Румыния

«Птичий инкубатор» — Джерри Пирс, Великобритания / Австралия



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