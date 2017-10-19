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Две русских мастерицы создают таких милых войлочных собачек, что они покорят сердце даже заядлого «кошатника»

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Категория: Позитивные картинки
Октябрь 19, 2017
Просмотров: 473
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Даже если вы считаете, что заводить собаку дома - это лишнее, собаки от двух русских мастериц, объединившихся под общим именем MamaDocha, заставят вас изменить свое мнение. Речь идет об игрушечных животных, уровень мимимишности которых просто зашкаливает.

Малышка. Автор: MamaDocha.
Малышка. Автор: MamaDocha.
Миниатюрная красавица с жемчужным ожерельем. Автор: MamaDocha.
Миниатюрная красавица с жемчужным ожерельем. Автор: MamaDocha.
С мыслями о Париже. Автор: MamaDocha.
С мыслями о Париже. Автор: MamaDocha.

MamaDocha - это креативный тандем двух талантливых женщин - Анны Колесниковой и Ирины Хохловой. Вместе, они создают совершенно очаровательные фигурки животных - мишек, зайчиков, слоников, бегемотиков, но собачки у них получаются особенно трогательными.

Тихий час. Автор: MamaDocha.
Тихий час. Автор: MamaDocha.
Непризнанный художник. Автор: MamaDocha.
Непризнанный художник. Автор: MamaDocha.
К осени готова. Автор: MamaDocha.
К осени готова. Автор: MamaDocha.

Каждая фигурка животного примерно 15-20 сантиметров. Хоть изделия MamaDocha и называется игрушками, но по сути своей они больше похожи на статуэтки, которыми просто надо любоваться. В конце-концов, на создание каждого игрушечного животного уходит очень много времени и сил: игрушки сделаны из валяной шерсти, к тому же, к ним обычно прилагаются дополнительные декорации или одежда.

На диете. Автор: MamaDocha.
На диете. Автор: MamaDocha.
Время отдыхать. Автор: MamaDocha.
Время отдыхать. Автор: MamaDocha.
Любимец семьи. Автор: MamaDocha.
Любимец семьи. Автор: MamaDocha.

MamaDocha продают их как через известный сайт хенд-мейд изделий livemaster, на котором они зарегестрированы вот уже более шести лет, так и на своих страницах в соцсетях.

Не простудиться бы. Автор: MamaDocha.
Не простудиться бы. Автор: MamaDocha.
Моряк в душе. Автор: MamaDocha.
Моряк в душе. Автор: MamaDocha.
Цезарь. Автор: MamaDocha.
Цезарь. Автор: MamaDocha.
Джентльмен. Автор: MamaDocha.
Джентльмен. Автор: MamaDocha.
Балерина. Автор: MamaDocha.
Балерина. Автор: MamaDocha.
Зайка. Автор: MamaDocha.
Зайка. Автор: MamaDocha.
Лето в разгаре. Автор: MamaDocha.
Лето в разгаре. Автор: MamaDocha.
Зимние забавы. Автор: MamaDocha.
Зимние забавы. Автор: MamaDocha.
Леди в шляпке. Автор: MamaDocha.
Леди в шляпке. Автор: MamaDocha.

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