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Фарфоровая флористика Владимира Каневского

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Категория: Позитивные картинки
Октябрь 15, 2017
Просмотров: 399
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Автор этого фарфорового великолепия, Владимир Каневский, родился, учился и некоторое время работал архитектором в Харькове, позднее - в Ленинграде. Но с архитектурой расстался, ушёл в свободные художники, подрабатывающие рисованием плакатов на Художественном комбинате, чтобы не быть зачисленным в тунеядцы. Свой первый опыт работы в фарфоровой пластике Каневский получил, оформляя дегустационный магазин "Нектар" на Невском проспекте: 26 больших витрин, заполненных багетными рамами, в которых керамические человечки изображали историю виноделия от античности до современности. Фарфоровая пластика Каневского в этих витринах принесла ему успех. В эпоху перестройки он эмигрировал - ныне живёт и работает в Нью-Йорке.

Оригинальные фарфоровые цветочные композиции с ручной росписью Каневского сделали его популярным, и он стал получать заказы на цветы от парижского магазина Dior. В 2011 году Владимир Каневский получил предложение от родоначальника европейского фарфора - Дома Meissen в Германии — сделать коллекцию Meissen by Kanevsky.











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Комментарии   

0 #1 deedee 15.10.2017 12:43
Прекрасно! и только на некоторых фотографиях видно, что цветы не живые. Не верный ракурс?
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