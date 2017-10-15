Фарфоровая флористика Владимира Каневского

Подробности Категория: Позитивные картинки Октябрь 15, 2017 Просмотров: 399

Автор этого фарфорового великолепия, Владимир Каневский, родился, учился и некоторое время работал архитектором в Харькове, позднее - в Ленинграде. Но с архитектурой расстался, ушёл в свободные художники, подрабатывающие рисованием плакатов на Художественном комбинате, чтобы не быть зачисленным в тунеядцы. Свой первый опыт работы в фарфоровой пластике Каневский получил, оформляя дегустационный магазин "Нектар" на Невском проспекте: 26 больших витрин, заполненных багетными рамами, в которых керамические человечки изображали историю виноделия от античности до современности. Фарфоровая пластика Каневского в этих витринах принесла ему успех. В эпоху перестройки он эмигрировал - ныне живёт и работает в Нью-Йорке.

Оригинальные фарфоровые цветочные композиции с ручной росписью Каневского сделали его популярным, и он стал получать заказы на цветы от парижского магазина Dior. В 2011 году Владимир Каневский получил предложение от родоначальника европейского фарфора - Дома Meissen в Германии — сделать коллекцию Meissen by Kanevsky.





































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