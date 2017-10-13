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Конкурс микрофотографии Nikon Small World 2017

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Категория: Позитивные картинки
Октябрь 13, 2017
Просмотров: 479
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 Конкурс микрофотографии Nikon small world является старейшим и самым уважаемым конкурсом такого рода в мире. Это демонстрации красоты, сложности и совершенства природы, наблюдаемой через микроскоп.

Только что были объявлены победители конкурса. Жюри просмотрело 2 000 самых интересных фотографий невидимого мира из 88 стран.

Конкурс микрофотографии Nikon Small World 2017

1. Место разрыва голограммы на пластиковой карте. 10-кратное увеличение. (Фото Steven Simon, Grand Prairie, Texas):

Место разрыва голограммы на пластиковой карте. 10-кратное увеличение

2. Глаз сенокосца из класса паукообразных. 20-кратное увеличение. (Фото Charles Krebs, Issaquah, Washington):

Глаз сенокосца из класса паукообразных

 3. Растение крестовник обыкновенный. 2-кратное увеличение. (Фото Dr. Havi Sarfaty, Yahud-Monoson, Israel):

Растение крестовник обыкновенный

 4. Минералы какоксенит и нсутит. 5-кратное увеличение. (Фото Emilio Carabajal Márquez, Madrid, Spain):

Минералы какоксенит и нсутит

 5. Зарождение летучей мыши. 18-кратное увеличение. (Фото Dr. Rick Adams, Greeley, Colorado):

Зарождение летучей мыши

 6. Яйца мотыля в паутине паука. 16-кратное увеличение. (Фото Walter Piorkowski, South Beloit, Illinois):

Яйца мотыля в паутине паука

 7. Так выглядит соединяющая часть между животом и грудной клеткой муравья при 5-кратном увеличении. (Фото Can Tunçer, Izmir, Turkey):

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 8. Кровеносные сосуды человеческого языка. 100-кратное увеличение. (Фото Frank Reiser, Garden City, New York):

Кровеносные сосуды человеческого языка

 9. Строение спирального органа улитки. 100-кратное увеличение. (Фото Dr. Michael Perny, Bern, Switzerland):

Строение спирального органа улитки

 10. Так выглядит плесень на томате, увеличенная в 3.9 раз. (Фото Dean Lerman, Netanya, Israel):

Так выглядит плесень на томате

 11. Одуванчик с пыльцой. 25-кратное увеличение. (Фото Dr. Robert Markus, Nottingham, United Kingdom):

Одуванчик с пыльцой

 12. Так выглядят глаза земляных ос при 20-кратном увеличении. (Фото Laurie Knight, Tonbridge, United Kingdom):

Так выглядят глаза земляных ос при 20-кратном увеличении

13. Водяная блоха, увеличенная в 10 раз. (Фото Rogelio Moreno, Panama City, Panama):

Водяная блоха, увеличенная в 10 раз

 14. Группа коловраток, увеличенная в 20 раз. (Фото Frank Fox, Konz, Germany):

15s

 15. «Лицо» бабочки при 5-кратном увеличении. (Фото Jan Rosenboom, Rostock, Germany):

«Лицо» бабочки при 5-кратном увеличении

16. Выращивание хрящевой ткани в лаборатории с использованием костных стволовых клеток.   (Фото Catarina Moura, Dr. Sumeet Mahajan, Dr. Richard Oreffo & Dr. Rahul Tare, Southampton, United Kingdom):

Выращивание хрящевой ткани в лаборатории с использованием костных стволовых клеток

 17. Брюшной отдел гусеницы, увеличенный в 3.7 раз. (Фото Dean Lerman, Netanya, Israel):

Брюшной отдел гусеницы

 18. Голова ленточного червя. 200-кратное увеличение. (Фото Teresa Zgoda, Rochester, New York):

Голова ленточного червя. 200-кратное увеличение

 19. Морские огурцы. 100-кратное увеличение. (Фото Christian Gautier, Le Mans, France):

Морские огурцы

 20. Вязаная ткань с застежкой, увеличенная в 10 раз. (Фото Marc Van Hove, Zwijnaarde, Belgium):

Вязаная ткань с застежкой

 21. Жидкий кристалл, увеличенный в 500 раз. (Фото Michael Tuchband, Boulder, Colorado):

Жидкий кристалл

 22. Раннее развитие личинки комара, увеличенное в 10 раз. (Фото Charles Krebs, Issaquah, Washington):

Раннее развитие личинки комара, увеличенное в 10 раз

 23. Глаза паучка. 6-кратное увеличение. (Фото Emre Can Alagöz, Istanbul, Turkey):

Глаза паучка

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