«Жить вопреки всему»: 20 фотографий деревьев, которые выжили, несмотря ни на что

Подробности Категория: Позитивные картинки Август 26, 2017 Просмотров: 286

Деревья растут на планете Земля уже более 370 млн лет. Они растут на вершинах скалистых гор, во время ураганов, в бетонных туннелях… Кажется, что деревья точно знают, как выжить в любом месте. Сегодня деревья покрывают около 30% поверхности суши. И это замечательно! Веди именно растения обеспечивают планету кислородом, а их стремление жить, несмотря ни на что, просто не может не восхищать.

1. «Дерево-отшельник»

Очаровательный бонсай, который с заботой и любовью создала сама природа.

2. «Пальма, выполняющая акробатические трюки»

Упавшей пальме пришлось хорошо изогнуться и создать петлю, чтобы снова расти вверх.

3. «Я – легенда!»

Чудо-сосна – единственное уцелевшее дерево из огромного леса, пережившее цунами в префектуре Иватэ в Японии.

4. «Любовь к жизни»

Упавшее дерево с обнаженными мощными корнями просто создало 4 собственных копии и продолжило расти дальше.

5. «Гравитационное дерево»

Необыкновенное «Дерево жизни» растет в национальном парке Олимпик в Вашингтоне.

6. «Математический гений»

Это дерево в буквальном смысле имеет «квадратные корни», которые проросли наружу не смотря на тротуарную плитку.

7. «Камень, ножницы, бумага»

Природа – это сила, с которой нужно считаться.

8. «Приказано – выжить!»

Дерево, проросшее внутри дорожного знака, обзавелось своеобразным железным корсетом.

9. «Никогда не сдаваться!»

Срубленное дерево, которое отказывается умирать.

10. «Проделки искусственного света»

Из-за света, падающего от фонарного столба, дерево не сбросило нарядные листья.

11. «Нелегкий путь к солнцу»

Для выживания этому дереву пришлось значительно удлинить свои корни.

12. «Неожиданное решение»

В поисках пропитания одинокое дерево на Часовой скале в Мичигане вырастило корни в сторону берега по песчаной арке, которая со временем разрушилась.

13. «Дерево-феникс»

Молодые побеги дерева, которое возродилось после сильного пожара.

14. «Критические условия»

Маленькое деревце, выросшее между бетонных плит.

15. «Присвоенные коньки»

Забытые коньки со временем вросли прямо в ствол дерева.

16. «Возвращение утраченного»

В древнем храме Та Пром, который находится в Камбоджа, деревья постепенно оплетают корнями сооружения, возвращая себе потерянную ранее территорию.

17. «Держись, дружище!»

Маленькое хвойное дерево, которое каким-то образом проросло среди мха на ветвях.

18. «Старое и молодое»

Молодое дерево выросло из пня, который со временем разрушился.

19. «Выход есть всегда!»

В поисках света, ветка дерева проросла через заколоченное окно на высоте третьего этажа.

20. «Возрождение»

Молодое дерево, выросшее под надежной защитой. Источник

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