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«Жить вопреки всему»: 20 фотографий деревьев, которые выжили, несмотря ни на что

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Категория: Позитивные картинки
Август 26, 2017
Просмотров: 286
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Деревья растут на планете Земля уже более 370 млн лет. Они растут на вершинах скалистых гор, во время ураганов, в бетонных туннелях… Кажется, что деревья точно знают, как выжить в любом месте. Сегодня деревья покрывают около 30% поверхности суши. И это замечательно! Веди именно растения обеспечивают планету кислородом, а их стремление жить, несмотря ни на что, просто не может не восхищать.

1. «Дерево-отшельник»

Очаровательный бонсай, который с заботой и любовью создала сама природа.

Очаровательный бонсай, который с заботой и любовью создала сама природа.

2. «Пальма, выполняющая акробатические трюки»

Упавшей пальме пришлось хорошо изогнуться и создать петлю, чтобы снова расти вверх.

Упавшей пальме пришлось хорошо изогнуться и создать петлю, чтобы снова расти вверх.

3. «Я – легенда!»

Чудо-сосна – единственное уцелевшее дерево из огромного леса, пережившее цунами в префектуре Иватэ в Японии.

Чудо-сосна – единственное уцелевшее дерево из огромного леса, пережившее цунами в префектуре Иватэ в Японии.

4. «Любовь к жизни»

Упавшее дерево с обнаженными мощными корнями просто создало 4 собственных копии и продолжило расти дальше.

Упавшее дерево с обнаженными мощными корнями просто создало 4 собственных копии и продолжило расти дальше.

5. «Гравитационное дерево»

Необыкновенное «Дерево жизни» растет в национальном парке Олимпик в Вашингтоне.

Необыкновенное «Дерево жизни» растет в национальном парке Олимпик в Вашингтоне.

6. «Математический гений»

Это дерево в буквальном смысле имеет «квадратные корни», которые проросли наружу не смотря на тротуарную плитку.

Это дерево в буквальном смысле имеет «квадратные корни», которые проросли наружу не смотря на тротуарную плитку.

7. «Камень, ножницы, бумага»

Природа – это сила, с которой нужно считаться.

Природа – это сила, с которой нужно считаться.

8. «Приказано – выжить!»

Дерево, проросшее внутри дорожного знака, обзавелось своеобразным железным корсетом.

Дерево, проросшее внутри дорожного знака, обзавелось своеобразным железным корсетом.

9. «Никогда не сдаваться!»

Срубленное дерево, которое отказывается умирать.

Срубленное дерево, которое отказывается умирать.

10. «Проделки искусственного света»

Из-за света, падающего от фонарного столба, дерево не сбросило нарядные листья.

Из-за света, падающего от фонарного столба, дерево не сбросило нарядные листья.

11. «Нелегкий путь к солнцу»

Для выживания этому дереву пришлось значительно удлинить свои корни.

Для выживания этому дереву пришлось значительно удлинить свои корни.

12. «Неожиданное решение»

В поисках пропитания одинокое дерево на Часовой скале в Мичигане вырастило корни в сторону берега по песчаной арке, которая со временем разрушилась.

В поисках пропитания одинокое дерево на Часовой скале в Мичигане вырастило корни в сторону берега по песчаной арке, которая со временем разрушилась.

13. «Дерево-феникс»

Молодые побеги дерева, которое возродилось после сильного пожара.

Молодые побеги дерева, которое возродилось после сильного пожара.

14. «Критические условия»

Маленькое деревце, выросшее между бетонных плит.

Маленькое деревце, выросшее между бетонных плит.

15. «Присвоенные коньки»

Забытые коньки со временем вросли прямо в ствол дерева.

Забытые коньки со временем вросли прямо в ствол дерева.

16. «Возвращение утраченного»

В древнем храме Та Пром, который находится в Камбоджа, деревья постепенно оплетают корнями сооружения, возвращая себе потерянную ранее территорию.

В древнем храме Та Пром, который находится в Камбоджа, деревья постепенно оплетают корнями сооружения, возвращая себе потерянную ранее территорию.

17. «Держись, дружище!»

Маленькое хвойное дерево, которое каким-то образом проросло среди мха на ветвях.

Маленькое хвойное дерево, которое каким-то образом проросло среди мха на ветвях.

18. «Старое и молодое»

Молодое дерево выросло из пня, который со временем разрушился.

Молодое дерево выросло из пня, который со временем разрушился.

19. «Выход есть всегда!»

В поисках света, ветка дерева проросла через заколоченное окно на высоте третьего этажа.

В поисках света, ветка дерева проросла через заколоченное окно на высоте третьего этажа.

20. «Возрождение»

Молодое дерево, выросшее под надежной защитой.

Молодое дерево, выросшее под надежной защитой.

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