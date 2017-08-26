«Жить вопреки всему»: 20 фотографий деревьев, которые выжили, несмотря ни на что

Деревья растут на планете Земля уже более 370 млн лет. Они растут на вершинах скалистых гор, во время ураганов, в бетонных туннелях… Кажется, что деревья точно знают, как выжить в любом месте. Сегодня деревья покрывают около 30% поверхности суши. И это замечательно! Веди именно растения обеспечивают планету кислородом, а их стремление жить, несмотря ни на что, просто не может не восхищать.
1. «Дерево-отшельник»
Очаровательный бонсай, который с заботой и любовью создала сама природа.
2. «Пальма, выполняющая акробатические трюки»
Упавшей пальме пришлось хорошо изогнуться и создать петлю, чтобы снова расти вверх.
3. «Я – легенда!»
Чудо-сосна – единственное уцелевшее дерево из огромного леса, пережившее цунами в префектуре Иватэ в Японии.
4. «Любовь к жизни»
Упавшее дерево с обнаженными мощными корнями просто создало 4 собственных копии и продолжило расти дальше.
5. «Гравитационное дерево»
Необыкновенное «Дерево жизни» растет в национальном парке Олимпик в Вашингтоне.
6. «Математический гений»
Это дерево в буквальном смысле имеет «квадратные корни», которые проросли наружу не смотря на тротуарную плитку.
7. «Камень, ножницы, бумага»
Природа – это сила, с которой нужно считаться.
8. «Приказано – выжить!»
Дерево, проросшее внутри дорожного знака, обзавелось своеобразным железным корсетом.
9. «Никогда не сдаваться!»
Срубленное дерево, которое отказывается умирать.
10. «Проделки искусственного света»
Из-за света, падающего от фонарного столба, дерево не сбросило нарядные листья.
11. «Нелегкий путь к солнцу»
Для выживания этому дереву пришлось значительно удлинить свои корни.
12. «Неожиданное решение»
В поисках пропитания одинокое дерево на Часовой скале в Мичигане вырастило корни в сторону берега по песчаной арке, которая со временем разрушилась.
13. «Дерево-феникс»
Молодые побеги дерева, которое возродилось после сильного пожара.
14. «Критические условия»
Маленькое деревце, выросшее между бетонных плит.
15. «Присвоенные коньки»
Забытые коньки со временем вросли прямо в ствол дерева.
16. «Возвращение утраченного»
В древнем храме Та Пром, который находится в Камбоджа, деревья постепенно оплетают корнями сооружения, возвращая себе потерянную ранее территорию.
17. «Держись, дружище!»
Маленькое хвойное дерево, которое каким-то образом проросло среди мха на ветвях.
18. «Старое и молодое»
Молодое дерево выросло из пня, который со временем разрушился.
19. «Выход есть всегда!»
В поисках света, ветка дерева проросла через заколоченное окно на высоте третьего этажа.
20. «Возрождение»
Молодое дерево, выросшее под надежной защитой.
Спасибо!