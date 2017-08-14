14 фото, победивших в конкурсе тревел-фотографов National Geographic

Подробности Категория: Позитивные картинки Август 14, 2017 Просмотров: 399

Голосование в рамках конкурса National Geographic 2017 Travel Photographer подошло к концу, и время объявить победителей. Это ежегодное фотосоревнование является одним из самых авторитетных в мире. Оно призвано подчеркнуть разнообразие нашей планеты, отражающееся в ее жителях и чудесах природы. Из года в год лауреаты конкурса продолжают покорять сердца миллионов зрителей по всему миру.

Судьям пришлось нелегко: 15 000 конкурсных работ от путешественников со всех уголков Земли и всего три номинации — природа, люди и города. Самый главный приз достался Серхио Тапиро Веласко из Мексики за его великолепный снимок удара молнии сквозь облако пепла над вулканом. Это же фото, соответственно, стало лучшим в разделе «Природа».

Лучшим в категории «Города» стал Норберт Фриц из Венгрии с фотографией «Уровни Чтения», а турок Ф. Дилек Уйар выиграл приз в номинации «Люди» со снимков под названием «Поклонение».

Победители, занявшие первое, второе и третье место в каждой номинации, получили денежные вознаграждения в размере 2500, 750 и 500 долларов. Кроме того, Веласко, получивший Гран-при, отправится в 10-дневную поездку на Галапагосский архипелаг с экспедицией National Geographic.

Серхио Тапиро Веласко, Гран-при

Хироми Кано, 2-е место в категории «Природа»

Тарун Синха, 3-е место в категории «Природа»

Клейн Гессель, Мраморные пещеры Патагонии, поощрительный приз

Ютака Такафудзи, Светлячки, поощрительный приз

Норберт Фриц, «Уровни чтения», 1-е место в категории «Города»

Энди Йонгу, Гонконг, 2-е место в категории «Города»

Миша Де-Строев, Футбольное поле в Норвегии, 3-е место в категории «Города»

Тецуя Хасимото, префектура Гифу, поощрительный приз

Ф. Дилек Уйар, «Поклонение», 1-е место в категории «Люди»

Юлиус Уай, 2-е место в категории «Люди»

Родни Берси, «Под волной», 3-е место в категории «Люди»

Моин Ахмед, поощрительный приз в категории «Люди»

Йобит Джордж, поощрительный приз в категории «Люди»



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