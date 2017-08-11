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21 победитель фотоконкурса National Geographic Travel Photographer 2017

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Категория: Позитивные картинки
Август 11, 2017
Просмотров: 437
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Жюри научно-популярного журнала National Geographic огласило победителей престижного фотоконкурса National Geographic Travel Photographer of the Year, призванного исследовать многообразие мира посредством географии. После долгих раздумий судьи выбрали обладателя Гран-при 29-го по счету престижного фотоконкурса: обладателем главного приза — 10-дневной поездки на двоих на Галапагосские острова — стал Серхио Веласко Тапиро за потрясающий снимок извержения вулкана Колима в Мексике.

«Я находился в городе Комала, когда вдруг увидел свечение над кратером вулкана и начал снимать. Через несколько секунд мощный вулканический взрыв выбросил облако частиц золы и массивная молния осветила большую часть тёмной сцены. Это был один из самых захватывающих моментов в моей жизни», — рассказывает Серхио Веласко Тапиро.

Гран-при и I место в категории «Природа» — «Сила природы»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Sergio Tapiro Velasco

Мощное извержение освещает склоны вулкана Мексики Колима, 13 декабря 2015 года.

II место в категории «Природа» — «Жить»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Hiromi Kano

Лебеди скользят по озеру Кабукуринума в Японии.

III место в категории «Природа» — «Крокодилы в реке Рио-Гранде-де-Тарколес»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Tarun Sinha

Американские крокодилы собираются вдоль берега реки Тарколес в Коста-Рике.

Поощрительный приз в категории «Природа» — «Мраморные пещеры»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Clane Gessel

Мраморные пещеры под поверхностью ледников в Патагонии, Южная Америка.

Поощрительный приз в категории «Природа» — «Сказочный лес»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Yutaka Takafuji

Светлячки устилают лестницу, ведущую к небольшому храму в глухой деревне в японском регионе Тамба.

Поощрительный приз в категории «Природа» — «Вулкан Бромо»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Reynold Riksa Dewantara

Сейсмическая активность вулкана Бромо, Индонезия.

Поощрительный приз в категории «Природа» — «Прямо в лицо»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Shane Gross

Карибские рифовые акулу позируют для фотографии.

Выбор читателей в категории «Природа» — «Бледнохвостый венценосный колибри»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Hymakar Valluri

Бледнохвостый венценосный колибри питается цветочным нектаром в Эквадорском лесу.

I место в категории «Люди» — «Экстатический танец»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/F Diler Uyar

Лучи света проникают через историческое здание в городе Конья, Турция, где дервиша исполняет экстатический танец.

II место в категории «Люди» — «Интересный момент»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Julius Y

Посетители государственного музея Амстердама осматривают картину Рембранта «Синдики».

III место в категории «Люди» — «Под волной»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Rodney Bursiel

Серфер на острове Таваруа, Фиджи.

Поощрительный приз в категории «Люди» — «Встреча двух поколений»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Jobit George

Отец и сын сидят на крыше мечети в Нью-Дели, Индия.

Поощрительный приз в категории «Люди» — «Пристальный взгляд»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Moin Ahmed

Поезд из Дакки во время небольшой остановки в Газипуре, Бангладеш.

Поощрительный приз в категории «Люди» — «Благословение в Пура-Бесаки»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Michael Dean Morgan

Храм Пура-Бесаки на склоне горы Агунг.

Выбор читателей в категории «Люди» — «Носильщик песка»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/MD Tanveer Hassan Rohan

Носильщик песка на берегу реки Дхалешвари.

I место в категории «Города» — «Уровни чтения»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Norbert Fritz

Естественный свет наполняет современный интерьер городской библиотеки в Штутгарте, Германия.

II место в категории «Города» — «Город-крепость #08»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Andy Yeung

Вид сверху на сад, окруженный зданиями в Гонконге.

III место в категории «Города» — «Футбольное поле»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Misha De-Stroyev

На Лофотенских островах в Норвегии футбольное поле «Хеннингсвер» является одним из самых удивительных в Европе.

Поощрительный приз в категории «Города» — «Цветные квартиры»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Tetsuya Hashimoto

Функциональный комплекс в префектуре Гифу, Япония.

Поощрительный приз в категории «Города» — «Эль-Айн»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Andrzej Bochenski

Новые здания недалеко от города Эль-Айн, ОАЭ.

Выбор читателей в категории «Города» — «Цветной рынок»


© National Geographic Travel Photographer of the Year/Kajan Madrasmail

Окрашенные в цвета радуги рыночные прилавки в Бангкоке, Таиланд.

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