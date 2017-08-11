21 победитель фотоконкурса National Geographic Travel Photographer 2017

Гран-при и I место в категории «Природа» — «Сила природы»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Sergio Tapiro Velasco
Мощное извержение освещает склоны вулкана Мексики Колима, 13 декабря 2015 года.
II место в категории «Природа» — «Жить»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Hiromi Kano
Лебеди скользят по озеру Кабукуринума в Японии.
III место в категории «Природа» — «Крокодилы в реке Рио-Гранде-де-Тарколес»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Tarun Sinha
Американские крокодилы собираются вдоль берега реки Тарколес в Коста-Рике.
Поощрительный приз в категории «Природа» — «Мраморные пещеры»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Clane Gessel
Мраморные пещеры под поверхностью ледников в Патагонии, Южная Америка.
Поощрительный приз в категории «Природа» — «Сказочный лес»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Yutaka Takafuji
Светлячки устилают лестницу, ведущую к небольшому храму в глухой деревне в японском регионе Тамба.
Поощрительный приз в категории «Природа» — «Вулкан Бромо»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Reynold Riksa Dewantara
Сейсмическая активность вулкана Бромо, Индонезия.
Поощрительный приз в категории «Природа» — «Прямо в лицо»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Shane Gross
Карибские рифовые акулу позируют для фотографии.
Выбор читателей в категории «Природа» — «Бледнохвостый венценосный колибри»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Hymakar Valluri
Бледнохвостый венценосный колибри питается цветочным нектаром в Эквадорском лесу.
I место в категории «Люди» — «Экстатический танец»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/F Diler Uyar
Лучи света проникают через историческое здание в городе Конья, Турция, где дервиша исполняет экстатический танец.
II место в категории «Люди» — «Интересный момент»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Julius Y
Посетители государственного музея Амстердама осматривают картину Рембранта «Синдики».
III место в категории «Люди» — «Под волной»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Rodney Bursiel
Серфер на острове Таваруа, Фиджи.
Поощрительный приз в категории «Люди» — «Встреча двух поколений»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Jobit George
Отец и сын сидят на крыше мечети в Нью-Дели, Индия.
Поощрительный приз в категории «Люди» — «Пристальный взгляд»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Moin Ahmed
Поезд из Дакки во время небольшой остановки в Газипуре, Бангладеш.
Поощрительный приз в категории «Люди» — «Благословение в Пура-Бесаки»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Michael Dean Morgan
Храм Пура-Бесаки на склоне горы Агунг.
Выбор читателей в категории «Люди» — «Носильщик песка»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/MD Tanveer Hassan Rohan
Носильщик песка на берегу реки Дхалешвари.
I место в категории «Города» — «Уровни чтения»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Norbert Fritz
Естественный свет наполняет современный интерьер городской библиотеки в Штутгарте, Германия.
II место в категории «Города» — «Город-крепость #08»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Andy Yeung
Вид сверху на сад, окруженный зданиями в Гонконге.
III место в категории «Города» — «Футбольное поле»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Misha De-Stroyev
На Лофотенских островах в Норвегии футбольное поле «Хеннингсвер» является одним из самых удивительных в Европе.
Поощрительный приз в категории «Города» — «Цветные квартиры»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Tetsuya Hashimoto
Функциональный комплекс в префектуре Гифу, Япония.
Поощрительный приз в категории «Города» — «Эль-Айн»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Andrzej Bochenski
Новые здания недалеко от города Эль-Айн, ОАЭ.
Выбор читателей в категории «Города» — «Цветной рынок»
© National Geographic Travel Photographer of the Year/Kajan Madrasmail
Окрашенные в цвета радуги рыночные прилавки в Бангкоке, Таиланд.