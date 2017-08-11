21 победитель фотоконкурса National Geographic Travel Photographer 2017

Подробности Категория: Позитивные картинки Август 11, 2017 Просмотров: 437

Жюри научно-популярного журнала National Geographic огласило победителей престижного фотоконкурса National Geographic Travel Photographer of the Year, призванного исследовать многообразие мира посредством географии. После долгих раздумий судьи выбрали обладателя Гран-при 29-го по счету престижного фотоконкурса: обладателем главного приза — 10-дневной поездки на двоих на Галапагосские острова — стал Серхио Веласко Тапиро за потрясающий снимок извержения вулкана Колима в Мексике.

«Я находился в городе Комала, когда вдруг увидел свечение над кратером вулкана и начал снимать. Через несколько секунд мощный вулканический взрыв выбросил облако частиц золы и массивная молния осветила большую часть тёмной сцены. Это был один из самых захватывающих моментов в моей жизни», — рассказывает Серхио Веласко Тапиро.

Гран-при и I место в категории «Природа» — «Сила природы»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Sergio Tapiro Velasco Мощное извержение освещает склоны вулкана Мексики Колима, 13 декабря 2015 года. II место в категории «Природа» — «Жить»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Hiromi Kano Лебеди скользят по озеру Кабукуринума в Японии. III место в категории «Природа» — «Крокодилы в реке Рио-Гранде-де-Тарколес»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Tarun Sinha Американские крокодилы собираются вдоль берега реки Тарколес в Коста-Рике. Поощрительный приз в категории «Природа» — «Мраморные пещеры»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Clane Gessel Мраморные пещеры под поверхностью ледников в Патагонии, Южная Америка. Поощрительный приз в категории «Природа» — «Сказочный лес»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Yutaka Takafuji Светлячки устилают лестницу, ведущую к небольшому храму в глухой деревне в японском регионе Тамба. Поощрительный приз в категории «Природа» — «Вулкан Бромо»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Reynold Riksa Dewantara Сейсмическая активность вулкана Бромо, Индонезия. Поощрительный приз в категории «Природа» — «Прямо в лицо»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Shane Gross Карибские рифовые акулу позируют для фотографии. Выбор читателей в категории «Природа» — «Бледнохвостый венценосный колибри»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Hymakar Valluri Бледнохвостый венценосный колибри питается цветочным нектаром в Эквадорском лесу. I место в категории «Люди» — «Экстатический танец»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/F Diler Uyar Лучи света проникают через историческое здание в городе Конья, Турция, где дервиша исполняет экстатический танец. II место в категории «Люди» — «Интересный момент»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Julius Y Посетители государственного музея Амстердама осматривают картину Рембранта «Синдики». III место в категории «Люди» — «Под волной»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Rodney Bursiel Серфер на острове Таваруа, Фиджи. Поощрительный приз в категории «Люди» — «Встреча двух поколений»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Jobit George Отец и сын сидят на крыше мечети в Нью-Дели, Индия. Поощрительный приз в категории «Люди» — «Пристальный взгляд»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Moin Ahmed Поезд из Дакки во время небольшой остановки в Газипуре, Бангладеш. Поощрительный приз в категории «Люди» — «Благословение в Пура-Бесаки»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Michael Dean Morgan Храм Пура-Бесаки на склоне горы Агунг. Выбор читателей в категории «Люди» — «Носильщик песка»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/MD Tanveer Hassan Rohan Носильщик песка на берегу реки Дхалешвари. I место в категории «Города» — «Уровни чтения»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Norbert Fritz Естественный свет наполняет современный интерьер городской библиотеки в Штутгарте, Германия. II место в категории «Города» — «Город-крепость #08»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Andy Yeung Вид сверху на сад, окруженный зданиями в Гонконге. III место в категории «Города» — «Футбольное поле»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Misha De-Stroyev На Лофотенских островах в Норвегии футбольное поле «Хеннингсвер» является одним из самых удивительных в Европе. Поощрительный приз в категории «Города» — «Цветные квартиры»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Tetsuya Hashimoto Функциональный комплекс в префектуре Гифу, Япония. Поощрительный приз в категории «Города» — «Эль-Айн»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Andrzej Bochenski Новые здания недалеко от города Эль-Айн, ОАЭ. Выбор читателей в категории «Города» — «Цветной рынок»

© National Geographic Travel Photographer of the Year/Kajan Madrasmail Окрашенные в цвета радуги рыночные прилавки в Бангкоке, Таиланд. Источник

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