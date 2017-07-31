Крошечные акварельные рисунки украинской художницы

Подробности Категория: Позитивные картинки Июль 31, 2017 Просмотров: 586

31-летняя украинская фриланс-художница по имени Юлия (Julia Las) начала рисовать акварельные миниатюры около трёх лет назад, когда весь день работала в офисе, и на создание рисунков большего размера ей не хватало времени.

Творческий процесс, при котором на очень ограниченном пространстве нужно изобразить детализованный рисунок, увлёк художницу, и миниатюры стали её страстью.

Все её рисунки не превышают в длину 3 сантиметра, и каждое новое творение является настоящим вызовом для художницы. По её словам, во время рисования она чувствует себя ювелиром, занимающимся огранкой бриллианта, не имея права на ошибку.

Julia Las рисует, затаив дыхание, и получает настоящее удовольствие, зная, что её искусство — это крошечное сокровище, приносящее радость людям, живущим где-то далеко.



































































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