Фотограф много лет делает снимки домашних крыс, чтобы разрушить негативный стереотип, связанный с этими милыми животными

Подробности Категория: Позитивные картинки Июль 27, 2017 Просмотров: 670

Диана Оздамар (Diane Özdamar) – иллюстратор, графический дизайнер и фотограф. Она родом из Франции, но в настоящее время живёт в Канаде.

В своих снимках Диана запечатлела и крыс, принадлежащих её друзьям, и своих крыс. «Как видите, они совсем не грязные и мерзкие чудовища! На самом деле они очень умные социальные существа, которые любят общаться друг с другом и со своими любимыми хозяевами. Крысы очень дружелюбные, умные и игривые», – говорит фотограф.

«Ни одно животное не пострадало во время съёмки этих фотографий. Божья коровка благополучно улетела вскоре после фотосессии».

«Если вы захотите завести домашнюю крысу, обратитесь в местный приют для животных, там их обычно полно. И придётся взять хотя бы двух крыс одного пола, так как им просто необходим друг-сородич».



Герджан и его причудливая шляпа.



Братья за перекусом.



Самая душистая подушка.



Не кролик в шляпе.



Кровавая клубника.



Потягушки.



Что ты такое?



В горошек.



Два брата.



Весна.



Крошечная лодка.



Рождественский сон.



Уязвима.



Я – маргаритка.



Киви или клубника? Вот в чём вопрос...



Можно я съем весь виноград?



Хо-хо-хо!



Балерина.



День святого Валентина.



Зимняя фея.



Необычная шляпка.

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