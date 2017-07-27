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Фотограф много лет делает снимки домашних крыс, чтобы разрушить негативный стереотип, связанный с этими милыми животными

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Категория: Позитивные картинки
Июль 27, 2017
Просмотров: 670
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 Диана Оздамар (Diane Özdamar) – иллюстратор, графический дизайнер и фотограф. Она родом из Франции, но в настоящее время живёт в Канаде.

В своих снимках Диана запечатлела и крыс, принадлежащих её друзьям, и своих крыс. «Как видите, они совсем не грязные и мерзкие чудовища! На самом деле они очень умные социальные существа, которые любят общаться друг с другом и со своими любимыми хозяевами. Крысы очень дружелюбные, умные и игривые», – говорит фотограф.

«Ни одно животное не пострадало во время съёмки этих фотографий. Божья коровка благополучно улетела вскоре после фотосессии».

«Если вы захотите завести домашнюю крысу, обратитесь в местный приют для животных, там их обычно полно. И придётся взять хотя бы двух крыс одного пола, так как им просто необходим друг-сородич».

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 1
Герджан и его причудливая шляпа.

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 2
Братья за перекусом.

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 3
Самая душистая подушка.

 

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 4
Не кролик в шляпе.

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 5
Кровавая клубника.

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 6
Потягушки.

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 7
Что ты такое?

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 8
В горошек.

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 9
Два брата.

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 10
Весна.

 

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 11
Крошечная лодка.

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 12
Рождественский сон.

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 13
Уязвима.

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 14
Я – маргаритка.

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 15
Киви или клубника? Вот в чём вопрос...

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 16
Можно я съем весь виноград?

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 17
Хо-хо-хо!

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 18
Балерина.

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 19
День святого Валентина.

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 20
Зимняя фея.

Фотографии домашних крыс Диана Оздамар 21
Необычная шляпка.

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