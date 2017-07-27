Фотограф много лет делает снимки домашних крыс, чтобы разрушить негативный стереотип, связанный с этими милыми животными

Диана Оздамар (Diane Özdamar) – иллюстратор, графический дизайнер и фотограф. Она родом из Франции, но в настоящее время живёт в Канаде.
В своих снимках Диана запечатлела и крыс, принадлежащих её друзьям, и своих крыс. «Как видите, они совсем не грязные и мерзкие чудовища! На самом деле они очень умные социальные существа, которые любят общаться друг с другом и со своими любимыми хозяевами. Крысы очень дружелюбные, умные и игривые», – говорит фотограф.
«Ни одно животное не пострадало во время съёмки этих фотографий. Божья коровка благополучно улетела вскоре после фотосессии».
«Если вы захотите завести домашнюю крысу, обратитесь в местный приют для животных, там их обычно полно. И придётся взять хотя бы двух крыс одного пола, так как им просто необходим друг-сородич».
Герджан и его причудливая шляпа.
Братья за перекусом.
Самая душистая подушка.
Не кролик в шляпе.
Кровавая клубника.
Потягушки.
Что ты такое?
В горошек.
Два брата.
Весна.
Крошечная лодка.
Рождественский сон.
Уязвима.
Я – маргаритка.
Киви или клубника? Вот в чём вопрос...
Можно я съем весь виноград?
Хо-хо-хо!
Балерина.
День святого Валентина.
Зимняя фея.
Необычная шляпка.
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