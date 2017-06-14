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Ажурный металлолом Дэна Роулингса

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Категория: Позитивные картинки
Июнь 14, 2017
Просмотров: 319
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Дэн Роулингс - художник-самоучка, который для своих работ использует старые материалы, выброшенные вещи, ржавые дорожные знаки и вообще "все, что найдет", превращая их в скульптуры с растительными мотивами.

Художник уверен, что сам процесс создания не менее важен, чем результат.

Свои скульптуры Дэн создает с помощью напильников, сварки, измельчителей и скальпелей. Он признается, что большую часть детства провел рядом с людьми, которые создавали вещи своими руками, а сам часто менял сферу деятельности, чтобы обрести как можно больше разных навыков. 

Одна из самых успешных работ Дэна - старый белый фургон, стенки которого стали "металлическими деревьями". Работа готовилась для фестиваля Lost Eden, но чуть ранее в этом году его подожгли неизвестные.

Художник не принимает потерю близко к сердцу и отшучивается в своем Инстаграме, что это была просто "совместная работа с кем-то, кого я не знаю".

Ажурный металл Дэна Роулингса

Ажурный металл Дэна Роулингса

Ажурный металл Дэна Роулингса

Ажурный металл Дэна Роулингса

Ажурный металл Дэна Роулингса

Ажурный металл Дэна Роулингса

Ажурный металл Дэна Роулингса

Ажурный металл Дэна Роулингса

Ажурный металл Дэна Роулингса

Ажурный металл Дэна Роулингса

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