19 головокружительных панорамных фото со всего мира

Подробности Категория: Позитивные картинки Июнь 09, 2017 Просмотров: 503

Команда проекта AirPano занимается съемкой сферических панорам с воздуха, используя при этом дроны, воздушные шары, самолеты, метеозонды, вертолеты и дирижабли. Иными словами, ребята снимают буквально со всего, что летает. А ведь изначально проект был всего лишь хобби двоих москвичей, фотографирующих на обычную «мыльницу». Кто бы мог подумать тогда, что со временем их увлечение превратится во всемирно признанный фотопроект!

Взгляните, какие неотразимые снимки делает сейчас эта команда энтузиастов. Представляем вам подборку панорамных фотографий самых красивых мест планеты от проекта AirPano.

Риомаджоре в Национальном парке Чинкве-Терре (Италия)

Поразительный Дубай, крупнейший город ОАЭ

Эверест с высоты

Взгляд сверху на Верхний сад Петергофа в Санкт-Петербурге (Россия)

Манхэттен не просто остров, но и историческое ядро Нью-Йорка (США)

Высочайший водопад мира Анхель (Венесуэла)

Льдины у побережья Исландии

Чтобы вы понимали всю эпичность водопадов Игуасу в Аргентине

«Центр солнца» — Триумфальная арка в Париже

Знаменитый водопад Виктория в Замбии и раскинувшаяся над ним радуга

Египетские пирамиды и то, что за ними находится

Колесо обозрения Flyer (Сингапур)

Просторы национального парка Брайс-Каньон в штате Юта (США)

Извергающийся вулкан Плоский Толбачик на Камчатке (Россия)

Прекрасная Барселона, взгляд с высоты на Кафедральный собор

Такой уютный и притягательный Санторини (Греция)

Большой Барьерный Риф (Австралия)

Романтичный Нойшванштайн, замок баварского короля на юге Германии

Бухта Халонг во Вьетнаме, являющаяся одним из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО



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