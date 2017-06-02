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15 чудесных фото претендентов на звание National Geographic Travel Photographer 2017

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Категория: Позитивные картинки
Июнь 02, 2017
Просмотров: 613
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Ежегодный фотоконкурс National Geographic Travel Photographer вновь начинает собирать для своего строгого жюри самые головокружительные снимки фотографов-путешественников со всего мира. Если у вас как раз таковые имеются, вы тоже можете отправить их на конкурс до 30 июня. Фотографа-победителя ждет приз — оплачиваемая поездка на двоих на Галапагосские острова на 10 дней. Ну а пока до выбора финалиста далеко, мы меж тем готовы представить вам несколько восхитительных фотографий, уже принявших участие в конкурсе.

Облака, причудливым образом нависающие над горой Фудзи

15 чудесных фото претендентов на звание National Geographic Travel Photographer 2017

Старая мудрая черепаха

15 чудесных фото претендентов на звание National Geographic Travel Photographer 2017

Потрясающий тоннель света в Японии

15 чудесных фото претендентов на звание National Geographic Travel Photographer 2017

Огромный лесной слон, за которым пристально наблюдают птицы

15 чудесных фото претендентов на звание National Geographic Travel Photographer 2017

Удивительно, но этот дивный узор создан ледниковой рекой в Исландии

15 чудесных фото претендентов на звание National Geographic Travel Photographer 2017

Маленький мальчик играет в водах Нигера, самой ключевой реки Западной Африки

15 чудесных фото претендентов на звание National Geographic Travel Photographer 2017

На этом черно-белом снимке изображен Бангкокский центр культуры и искусства

15 чудесных фото претендентов на звание National Geographic Travel Photographer 2017

Царь зверей на отдыхе, Национальный парк Серенгети (Танзания)

15 чудесных фото претендентов на звание National Geographic Travel Photographer 2017

Эти мойщики фасада смотрятся кране необычно и колоритно

15 чудесных фото претендентов на звание National Geographic Travel Photographer 2017

В Швейцарии проводится «языческий весенний ритуал», во время которого зиму прогоняют пламенем

15 чудесных фото претендентов на звание National Geographic Travel Photographer 2017

Стадо оленей, бегущее по заснеженным полям

15 чудесных фото претендентов на звание National Geographic Travel Photographer 2017

Специальные фермы по выращиванию морских водорослей в Японии

15 чудесных фото претендентов на звание National Geographic Travel Photographer 2017

Дивный закат

15 чудесных фото претендентов на звание National Geographic Travel Photographer 2017

Девушку вот-вот накроет океанской волной на пляже побережья Чоко, Колумбия

15 чудесных фото претендентов на звание National Geographic Travel Photographer 2017

Лисица, выглядывающая из цветов

15 чудесных фото претендентов на звание National Geographic Travel Photographer 2017

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Комментарии   

0 #1 ники 05.06.2017 08:36
Прекрасные фотографии! Я за слона)
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