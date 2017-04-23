Добрые картины Галины Чувиляевой

Подробности Категория: Позитивные картинки Апрель 23, 2017 Просмотров: 7

Галина Чувиляева – самая нескучная художница в Петербурге.

Весь город знает её уморительных котов с гордыми именами Изя, Эрнест или Парис. Они прислушиваются к сытому бульканью в животе и взирают на нас исподтишка одним глазом.

Гротеск и стилизация – характерные черты творчества Галины. Неуклюжие толстые балерины старательно тянут тонкие кривые ножки. И, несмотря на их явную непригодность к балетному делу, вдохновенность, с которой они осуществляют свои па, рождает у зрителя безусловное поощрение столь странного увлечения.

Красота, как категория, не даёт покоя Галине Чувиляевой. Когда она рассуждает о чём-то, что ей нравится или, например, о своей любви к семейству кошачьих, она всегда говорит, растягивая: «Cтра-а-а-шно красиво» или «Стра-а-а-шная любовь». У неё отменное чувство юмора и отличные актёрские наклонности. Её художественные затеи неисчерпаемы. То она мастерит сногсшибательный светильник из ведра, проеденного кружевной ржавчиной, то сооружает из старой шведской мясорубки какой-то арт-объект. В своих пейзажах она каждый раз открывает новый мир, и не боится трактовать природу в соответствии с собственным цветовым зрением.

Осознание красоты началось в прикарпатском замке, когда-то принадлежавшем богатой шляхте и приспособленном под детский сад. Далеко не каждый советский ребёнок гулял в великолепном дубовым парке, который огибала речка с кристально чистой водой. В спальню заглядывали головки розовых магнолий, повсюду росли каштаны и голубые пихты. Галина говорит, что жила свои первые пятнадцать лет в настоящем раю, с постоянным желанием: «Скорей бы рисовать уже…».

Покинув благодатный край цветущих маков, Галина долго не могла привыкнуть к сдержанной гамме ленинградской архитектуры. Как считает сама художница, в училище им. Мухиной её привело желание утолить тоску по ярким цветам.

После училища Галина стала работать на ювелирном производстве художником. Созданные ею модели серебряных украшений, приобрели такую широкую известность, что и до сих не перестают покорять сердца тысяч модниц.

Творческое удовлетворение эта работа с серебром приносила, а денег не хватало: на руках маленькая дочка. И однажды, загрустив, взяла Галина масляные краски и написала свою первую настоящую картину. Называлась она «Галя ищет работу». Так нашла Галина Чувиляева главную работу своей жизни и стала живописцем.

С тех пор сотни петербуржцев поселили в своих домах рыжеволосых ангелов-домовичков. Светлячки, одуванчики, божьи коровки, корзинки с цветами, свечки, плюшевые мишки и куклы - непременные атрибуты этих милых существ. Они всегда серьёзны, как и полагается хранителям семейного очага.

Так прошли годы, подросла маленькая дочка и тоже стала художницей. Нынче у Галины - настоящая страсть: вместе с дочерью Люсей они объездили почти всю Индию, были в резиденции Далай-ламы, высоко в горах, во Вьетнаме, в Индонезии. Искусство древних культур и яркие краски экзотической природы произвели настоящий переворот в сознании петербургской художницы.

Теперь поклонники ждут с нетерпением воплощения новых творческих идей, родившихся в путешествиях!

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