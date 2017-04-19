Резьба по еде нового уровня от Gaku

Подробности Категория: Позитивные картинки Апрель 19, 2017 Просмотров: 11

В Японии есть традиция кулинарной резьбы под названием мукимоно. Если вы когда-нибудь были в модном японском ресторане, то наверняка видели морковь в виде кролика, украшающую вашу тарелку. Или что-то подобное. Но в руках японского мастера Гаку искусство резьбы по фруктам и овощам переходит на новый уровень.

Одной из главный трудностей резьбы по фруктам и овощам является то, что иногда мастер должен работать очень быстро. В тот момент, когда с плода снимают кожуру, он начинает окисляться и терять цвет. В зависимости от фрукта/овоща резные фигурки Гаку могут быть созданы буквально за несколько минут. Вооружившись специальным ножом и материалами, Гаку вырезает сложные японские традиционные мотивы просто невероятно быстро!

Банан – пожалуй, любимый материал Гаку для практики. Потому что он дешевый и легкий в резьбе. Когда Гаку спросили, что он делает после съемки своих творений, ответ был прост – “съедаю. Ну, кроме банановой кожуры”.

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