Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Подробности Категория: Позитивные картинки Март 13, 2017 Просмотров: 734

Т ишина — явление нейтральное во всех смыслах слова, его нельзя назвать однозначно плохим или хорошим. Для каждого тишина означает что-то свое и иногда она может быть абсолютно невыносимой. Но для нас, жителей больших городов, и вообще современных людей, окруженных сотнями источников звуков и шума и почти ежесекундно подвергающихся атаке «аккордов» внешнего мира, тишина может быть такой же животворящей, как сам воздух или влага. Эти фотографии не просто снимки локаций, они иллюстрируют само понятие «тишины». Если вы всегда думали, что «беззвучие» — явление слуховое, то сейчас поймете, что оно вполне может быть визуальным. Вот как оно выглядит.

Горы. © David Marcu/ Unsplash

«Единение». © Karine Gazaryan

Озеро Обер, Германия. © Alexander Udovychenko

Польская Силезия. © Marcin Sobas/REX/Shutterstock

Голубые горы Австралии. © Benjamin Lee/REX/Shutterstock

Озеро Блед, Словения. © Jakub Witos/REX/Shutterstock

Лесная дорога Блэк Спур, Австралия. © Benjamin Lee/REX/Shutterstock

Ледниковое озеро Морейн в национальном парке Банф (Канада). © Andrew Studer/REX/Shutterstock

Канадский национальный парк Джаспер. © Catherine Simard/REX/Shutterstock

Горная долина Гленко в Шотландии. © Daniel Casson/REX/Shutterstock

Пещера Ханг-Ен (Hang En) во Вьетнаме. © Lam Tu/Solent News/REX/Shutterstock

Штат Массачусетс, США. © Kyle Finn Dempsey/REX/Shutterstock

Озеро в провинции Альберта, Канада. © Juuso Voutilainen/REX/Shutterstock

Поля люпинов в Исландии. © Laura Aziz/ Unsplash

Лесной водопад в Орегоне. © Andrew Studer/REX/Shutterstock

Швеция. © Britt M./REX/Shutterstock

Ясное зимнее небо. © Alessandro Viaro/ Unsplash

Альпийское горное озеро. © Pexels

Канадская Альберта. © Juuso Voutilainen/REX/Shutterstock

Озеро Верхнее в США. © Kyle Finn Dempsey/REX/Shutterstock

Небоскребы Гренландии. © Daniil Korzhonov

Камчатка. © Sergey Krasnoshekov

Норвежские фьорды. © Paul Edmundson/REX/Shutterstock

Заброшенный лесной домик. © Britt M./REX/Shutterstock

Туманный мыс Пойнт Рейес в Калифорнии.© Matt Gee/REX/Shutterstock

Изумрудное озеро Брайес в Доломитовых Альпах Италии. © Pixabay

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