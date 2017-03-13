Найти хорошее

Агентство ХОРОШИХ Новостей

Loader

RSS

feed-image RSS-лента

 

Старая версия сайта АХН

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Подробности
Категория: Позитивные картинки
Март 13, 2017
Просмотров: 734
Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Тишина — явление нейтральное во всех смыслах слова, его нельзя назвать однозначно плохим или хорошим. Для каждого тишина означает что-то свое и иногда она может быть абсолютно невыносимой. Но для нас, жителей больших городов, и вообще современных людей, окруженных сотнями источников звуков и шума и почти ежесекундно подвергающихся атаке «аккордов» внешнего мира, тишина может быть такой же животворящей, как сам воздух или влага. Эти фотографии не просто снимки локаций, они иллюстрируют само понятие «тишины». Если вы всегда думали, что «беззвучие» — явление слуховое, то сейчас поймете, что оно вполне может быть визуальным. Вот как оно выглядит.

Горы. © David Marcu/ Unsplash

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

«Единение». © Karine Gazaryan

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Озеро Обер, Германия. © Alexander Udovychenko

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Польская Силезия. © Marcin Sobas/REX/Shutterstock

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Голубые горы Австралии. © Benjamin Lee/REX/Shutterstock

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Озеро Блед, Словения. © Jakub Witos/REX/Shutterstock

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Лесная дорога Блэк Спур, Австралия. © Benjamin Lee/REX/Shutterstock

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Ледниковое озеро Морейн в национальном парке Банф (Канада). © Andrew Studer/REX/Shutterstock

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Канадский национальный парк Джаспер. © Catherine Simard/REX/Shutterstock

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Горная долина Гленко в Шотландии. © Daniel Casson/REX/Shutterstock

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Пещера Ханг-Ен (Hang En) во Вьетнаме. © Lam Tu/Solent News/REX/Shutterstock

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Штат Массачусетс, США. © Kyle Finn Dempsey/REX/Shutterstock

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Озеро в провинции Альберта, Канада. © Juuso Voutilainen/REX/Shutterstock

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Поля люпинов в Исландии. © Laura Aziz/ Unsplash

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Лесной водопад в Орегоне. © Andrew Studer/REX/Shutterstock

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Швеция. © Britt M./REX/Shutterstock

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Ясное зимнее небо. © Alessandro Viaro/ Unsplash

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Альпийское горное озеро. © Pexels

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Канадская Альберта. © Juuso Voutilainen/REX/Shutterstock

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Озеро Верхнее в США. © Kyle Finn Dempsey/REX/Shutterstock

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Небоскребы Гренландии. © Daniil Korzhonov

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Камчатка. © Sergey Krasnoshekov

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Норвежские фьорды. © Paul Edmundson/REX/Shutterstock

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Заброшенный лесной домик. © Britt M./REX/Shutterstock

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Туманный мыс Пойнт Рейес в Калифорнии.© Matt Gee/REX/Shutterstock

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Изумрудное озеро Брайес в Доломитовых Альпах Италии. © Pixabay

Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Источник

Поделиться новостью

Facebook Google Bookmarks Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

ТОП-10

Реклама

Сайт клятв и обещаний

 

 

Последние материалы

 
 
© 2017 Агентство ХОРОШИХ Новостей. Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.