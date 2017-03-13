Если бы тишина была картинкой, то она выглядела бы так: 27 поразительных фото

Тишина — явление нейтральное во всех смыслах слова, его нельзя назвать однозначно плохим или хорошим. Для каждого тишина означает что-то свое и иногда она может быть абсолютно невыносимой. Но для нас, жителей больших городов, и вообще современных людей, окруженных сотнями источников звуков и шума и почти ежесекундно подвергающихся атаке «аккордов» внешнего мира, тишина может быть такой же животворящей, как сам воздух или влага. Эти фотографии не просто снимки локаций, они иллюстрируют само понятие «тишины». Если вы всегда думали, что «беззвучие» — явление слуховое, то сейчас поймете, что оно вполне может быть визуальным. Вот как оно выглядит.
Горы. © David Marcu/ Unsplash
«Единение». © Karine Gazaryan
Озеро Обер, Германия. © Alexander Udovychenko
Польская Силезия. © Marcin Sobas/REX/Shutterstock
Голубые горы Австралии. © Benjamin Lee/REX/Shutterstock
Озеро Блед, Словения. © Jakub Witos/REX/Shutterstock
Лесная дорога Блэк Спур, Австралия. © Benjamin Lee/REX/Shutterstock
Ледниковое озеро Морейн в национальном парке Банф (Канада). © Andrew Studer/REX/Shutterstock
Канадский национальный парк Джаспер. © Catherine Simard/REX/Shutterstock
Горная долина Гленко в Шотландии. © Daniel Casson/REX/Shutterstock
Пещера Ханг-Ен (Hang En) во Вьетнаме. © Lam Tu/Solent News/REX/Shutterstock
Штат Массачусетс, США. © Kyle Finn Dempsey/REX/Shutterstock
Озеро в провинции Альберта, Канада. © Juuso Voutilainen/REX/Shutterstock
Поля люпинов в Исландии. © Laura Aziz/ Unsplash
Лесной водопад в Орегоне. © Andrew Studer/REX/Shutterstock
Швеция. © Britt M./REX/Shutterstock
Ясное зимнее небо. © Alessandro Viaro/ Unsplash
Альпийское горное озеро. © Pexels
Канадская Альберта. © Juuso Voutilainen/REX/Shutterstock
Озеро Верхнее в США. © Kyle Finn Dempsey/REX/Shutterstock
Небоскребы Гренландии. © Daniil Korzhonov
Камчатка. © Sergey Krasnoshekov
Норвежские фьорды. © Paul Edmundson/REX/Shutterstock
Заброшенный лесной домик. © Britt M./REX/Shutterstock
Туманный мыс Пойнт Рейес в Калифорнии.© Matt Gee/REX/Shutterstock
Изумрудное озеро Брайес в Доломитовых Альпах Италии. © Pixabay