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20 завораживающих фото из японского Инстаграма о том, что весна пришла!

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Категория: Позитивные картинки
Март 11, 2017
Просмотров: 521
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Сакура. Для японцев это символ быстротечности жизни и неизбежности смерти, для нас — знак того, что долгожданная весна вступает в свои права. Недавно мы уже писали о том, что в одном из южных городов Японии растет особенный вид этого восхитительного дерева, расцветающий уже в феврале и раньше других дарящий людям радость окончания зимы. Но никакие профессиональные фотографии не сравнятся с кадрами, сделанными «инсайдерами» и «соучастниками» этого прекрасного действа! Сейчас весь японский Instagram пестрит вот такими потрясающими кадрами.

20 завораживающих фото из японского Инстаграма о том, что весна пришла!

20 завораживающих фото из японского Инстаграма о том, что весна пришла!

20 завораживающих фото из японского Инстаграма о том, что весна пришла!

20 завораживающих фото из японского Инстаграма о том, что весна пришла! 20 завораживающих фото из японского Инстаграма о том, что весна пришла!

20 завораживающих фото из японского Инстаграма о том, что весна пришла!

20 завораживающих фото из японского Инстаграма о том, что весна пришла!

20 завораживающих фото из японского Инстаграма о том, что весна пришла!

20 завораживающих фото из японского Инстаграма о том, что весна пришла!

20 завораживающих фото из японского Инстаграма о том, что весна пришла!

20 завораживающих фото из японского Инстаграма о том, что весна пришла!

20 завораживающих фото из японского Инстаграма о том, что весна пришла!

20 завораживающих фото из японского Инстаграма о том, что весна пришла!

20 завораживающих фото из японского Инстаграма о том, что весна пришла!

20 завораживающих фото из японского Инстаграма о том, что весна пришла!

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