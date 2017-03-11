20 завораживающих фото из японского Инстаграма о том, что весна пришла!

Подробности Категория: Позитивные картинки Март 11, 2017 Просмотров: 521

Сакура. Для японцев это символ быстротечности жизни и неизбежности смерти, для нас — знак того, что долгожданная весна вступает в свои права. Недавно мы уже писали о том, что в одном из южных городов Японии растет особенный вид этого восхитительного дерева, расцветающий уже в феврале и раньше других дарящий людям радость окончания зимы. Но никакие профессиональные фотографии не сравнятся с кадрами, сделанными «инсайдерами» и «соучастниками» этого прекрасного действа! Сейчас весь японский Instagram пестрит вот такими потрясающими кадрами.

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