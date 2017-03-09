Потрясающие фотографии с финала конкурса Sony World Photography Awards

Подробности Категория: Позитивные картинки Март 09, 2017 Просмотров: 524

Международному конкурсу фотографии Sony World Photography Awards исполняется 10 лет.

На юбилей было прислано более 277000 фотографий из 183 стран мира. Из них были отобраны наиболее впечатляющие и захватывающие кадры, поражающие воображение и взывающие к самым потайным уголкам человеческой души. Список победителей будет озвучен 20 апреля, работы будут выставлены в Самерсет-хаус в Лондоне.

Фотографии, представленные ниже, взяты из числа номинантов в Профессиональном и Открытом конкурсах, каждый из которых подразделяется на 10 категорий.

«Тихое Королевство» — Кристиан Визл (Мексика), Профессиональная фотография, Природа

«Меланхолия» — Анн Рик (Малайзия), Открытый конкурс, Природа

«Городская Симметрия» — Цзольт Хлинка (Венгрия), Профессиональная фотография, Архитектура

«Траурная Церемония» — Эмрах Карако (Турция), Открытый конкурс, Культура

«Алмазная пыль» — Масайасу Сакума (Япония), Открытый конкурс, Природа

«Вне притяжения» — Алекс Андризи (Румыния), Открытый конкурс, Пост-обработка

«Человеческая Комедия» — Вито Лион (Италия), Открытый конкурс, Культура

«Насельники пустоты» — Юлия Григорьянтс (Армения), Профессиональная фотография, Повседневность

«Западный Китай» — Джульен Чатлин (Франция), Профессиональная фотография, Архитектура

«Одинокое Деревце» — Том Якоби (Германия), Профессиональная фотография, Пейзаж

«Щеночек» — Тим Топпл (Великобритания), Открытый конкурс, Портреты

«Бизоны и Звезды» — Андреас Хемб (Швеция), Открытый конкурс, Дикая природа

«Метрополь» — Тейвпонг Пратумвонг (Тайланд), Открытый конкурс, Улицы

«Леди в Красном» — Плацидо Фаранада (Италия), Открытый конкурс, Путешествия

«Я Знаю, Как Выглядит Красота» — Ромина Рессия (Аргентина), Профессиональная фотография, Портрет

«Вебкам Индустрия» — Лоренцо Маккота (Италия), Профессиональная фотография, Проблемы современности

«Расизм в Индии: Африканские Лица» — Махеш Шантарам (Индия), Профессиональная фотография, Портрет

«Кухонные Войны» — Грант Хегудес (Великобритания), Профессиональная фотография, Жизненное

«Я Просто Хочу Жить Обычной Жизнью» — Ли Сонг (Китай), Профессиональная фотография, Проблемы современности

«Наводнение в Луизиане» — Джо Рэдли (США), Профессиональная фотография, Текущие события

«Под перекрестным огнем» — Ивор Прикетт (Ирландия), Профессиональная фотография, Проблемы современности

«Цветов и Композиция» — Фелисити Маккейб (Великобритания), Профессиональная фотография, Природа

«Врач и Плач» — Иоана Молдован (Румыния), Профессиональная фотография, Повседневность

«Лос Трампистас» — Гуилья Пьермартири Эдорадо Делилле (Италия), Профессиональная фотография, Портрет

«Маленькие Матадоры Мексики» — Кристина Симонс (Исландия), Профессиональная фотография, Повседневность

«Жизнь Пальм» — Андрс Галларбо Альбажар (Испания), Открытый конкурс, Жизненное

«Тягаем Железо в России» — Эдуард Корниенко (Россия), Профессиональная фотография, Спорт

«Альго Кэжл 2» — Карломэн Макидиано Спедес Риоджас (Перу), Открытый конкурс, Портрет

«Пленных не брать» — Том Якоби (Германия), Профессиональная фотография, Пейзаж

«Стэндинг—Рок» (индейская резервация, расположенная в Северной и Южной Дакоте) — Амбер Брекен (Канада), Профессиональная фотография, Проблемы современности

«Бешеные Панды» — Ами Витале (США), Профессиональная фотография, Природа

«Грузинское Крещение» — Беньямино Писати (Италия), Открытый конкурс, Культура

«Настоящее и Прошлое 1» — Анислейди Мартнез Фонсека (Куба), Открытый конкурс, Портрет

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