25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Сколько разных замечательных мест есть на нашей планете — дремучие леса, непокоренные горные вершины, бескрайние степи и поля, древние пустыни, могущественные моря, величественные океаны, тихие и умиротворяющие долины, непроходимые джунгли, живописные холмы — всего не перечесть. А различных явлений природы — прекрасных, жутких, поражающих, смертоносных и вовсе неизученных — еще больше! Мы тут прикинули, что первое, умноженное на второе, дает бесконечную комбинацию самых ошеломительных зрелищ, которые являются миру в такой невероятной палитре оттенков, что сама радуга может позавидовать! О том, как мир вокруг способен менять цвет, наша следующая подборка фотографий.
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