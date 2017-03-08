25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Подробности Категория: Позитивные картинки Март 08, 2017 Просмотров: 555

Сколько разных замечательных мест есть на нашей планете — дремучие леса, непокоренные горные вершины, бескрайние степи и поля, древние пустыни, могущественные моря, величественные океаны, тихие и умиротворяющие долины, непроходимые джунгли, живописные холмы — всего не перечесть. А различных явлений природы — прекрасных, жутких, поражающих, смертоносных и вовсе неизученных — еще больше! Мы тут прикинули, что первое, умноженное на второе, дает бесконечную комбинацию самых ошеломительных зрелищ, которые являются миру в такой невероятной палитре оттенков, что сама радуга может позавидовать! О том, как мир вокруг способен менять цвет, наша следующая подборка фотографий.

Кастелуччо. Италия © 1x.com / paolo piccolino

Хабнарфьордюр. Исландия © 1x.com / Bragi Ingibergsson

Аризона. США © istockphoto.com / sreenath_k

Онтарио. Канада © 1x.com / Andy Hu

Нью-Гэмпшир. США © istockphoto.com / wissanu01

Малакка. Малайзия © istockphoto.com / jacky9946

Чхонвон. Южная Корея © 1x.com / Nathaniel Merz

Затонувший каноэ © istockphoto.com / ninode

Архипелаг Шенгси. Китай © istockphoto.com / OceanFishing

Таиланд © istockphoto.com / TOMRUETHAI

Ханой. Вьетнам © istockphoto.com / Anupun

Орегон. Колумбия © 1x.com / Chen Su

Монтферланд. Нидерланды © 1x.com / Ellen Borggreve

Сено-де-Агостини. Чили © 1x.com / Carlos Guevara Vivanco

Дубай. ОАЭ © 1x.com / khalid jamal

Брайль-Бригельс. Швейцария © 1x.com / Heinz Hieke

Латвия © istockphoto.com / Artenex OÜ

Лофотенские острова. Норвегия © 1x.com / Reto Savoca

Лобелия © istockphoto.com / digitalcircus

Ойя. Санторини. Греция © istockphoto.com / nixite

Исфахан. Иран © 1x.com / Marcos Marcos Adanez

Танзания. Африка © 1x.com / Husain Alfraid

Вистасваг. Швеция © 1x.com / Calle Artmark

Река По. Италия © 1x.com / Aglioni Simone

Патагония. Чили © 1x.com / Itamar Campos

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