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25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

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Категория: Позитивные картинки
Март 08, 2017
Просмотров: 555
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Сколько разных замечательных мест есть на нашей планете — дремучие леса, непокоренные горные вершины, бескрайние степи и поля, древние пустыни, могущественные моря, величественные океаны, тихие и умиротворяющие долины, непроходимые джунгли, живописные холмы — всего не перечесть. А различных явлений природы — прекрасных, жутких, поражающих, смертоносных и вовсе неизученных — еще больше! Мы тут прикинули, что первое, умноженное на второе, дает бесконечную комбинацию самых ошеломительных зрелищ, которые являются миру в такой невероятной палитре оттенков, что сама радуга может позавидовать! О том, как мир вокруг способен менять цвет, наша следующая подборка фотографий.

 Кастелуччо. Италия © 1x.com / paolo piccolino

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Хабнарфьордюр. Исландия © 1x.com / Bragi Ingibergsson

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Аризона. США © istockphoto.com / sreenath_k

 

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Онтарио. Канада © 1x.com / Andy Hu

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Нью-Гэмпшир. США © istockphoto.com / wissanu01

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Малакка. Малайзия © istockphoto.com / jacky9946

 

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Чхонвон. Южная Корея © 1x.com / Nathaniel Merz

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Затонувший каноэ © istockphoto.com / ninode

 

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Архипелаг Шенгси. Китай © istockphoto.com / OceanFishing

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Таиланд © istockphoto.com / TOMRUETHAI

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Ханой. Вьетнам © istockphoto.com / Anupun

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Орегон. Колумбия © 1x.com / Chen Su

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Монтферланд. Нидерланды © 1x.com / Ellen Borggreve

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Сено-де-Агостини. Чили © 1x.com / Carlos Guevara Vivanco

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Дубай. ОАЭ © 1x.com / khalid jamal

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Брайль-Бригельс. Швейцария © 1x.com / Heinz Hieke

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Латвия © istockphoto.com / Artenex OÜ

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Лофотенские острова. Норвегия © 1x.com / Reto Savoca

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Лобелия © istockphoto.com / digitalcircus

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Ойя. Санторини. Греция © istockphoto.com / nixite

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Исфахан. Иран © 1x.com / Marcos Marcos Adanez

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Танзания. Африка © 1x.com / Husain Alfraid

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Вистасваг. Швеция © 1x.com / Calle Artmark

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Река По. Италия © 1x.com / Aglioni Simone

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

Патагония. Чили © 1x.com / Itamar Campos

25 потрясающих снимков о том, что мир вокруг постоянно меняет цвет

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Комментарии   

0 #1 Линуксоид 10.03.2017 21:46
А как скачать то? :D На рабочий стол поставить хочу, разрешение 1440 на 900
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