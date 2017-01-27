10 прозрачных животных, которые существуют на самом деле

«Да я его насквозь вижу», — говорим мы иногда про какого-нибудь человека и, слава богу, эта фраза имеет переносное значение. Но сейчас мы покажем вам 10 живых существ, разделяющих с нами эту планету, в отношении которых эти слова резко приобретают буквальный смысл. Среда обитания большинства этих животных — вода, ведь именно здесь прозрачность их тел особенно полезна в деле самосохранения.
Бабочка со «стеклянными» крыльями
Прозрачная хирурговая рыба
Прозрачный кальмар
Жук Золотая черепаха
Полупрозрачные фараоновы муравьи поедают цветную жидкость
Малоротая макропинна
Европейский угорь
Прозрачная лягушка
Молодой осьминог
Прозрачная бабочка