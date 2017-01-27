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10 прозрачных животных, которые существуют на самом деле

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Категория: Позитивные картинки
Январь 27, 2017
Просмотров: 113
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«Да я его насквозь вижу», — говорим мы иногда про какого-нибудь человека и, слава богу, эта фраза имеет переносное значение. Но сейчас мы покажем вам 10 живых существ, разделяющих с нами эту планету, в отношении которых эти слова резко приобретают буквальный смысл. Среда обитания большинства этих животных — вода, ведь именно здесь прозрачность их тел особенно полезна в деле самосохранения.

Бабочка со «стеклянными» крыльями

10 прозрачных животных, которые существуют на самом деле

Прозрачная хирурговая рыба

10 прозрачных животных, которые существуют на самом деле

 Прозрачный кальмар

 

Жук Золотая черепаха

10 прозрачных животных, которые существуют на самом деле

Полупрозрачные фараоновы муравьи поедают цветную жидкость

10 прозрачных животных, которые существуют на самом деле

Малоротая макропинна

Европейский угорь

10 прозрачных животных, которые существуют на самом деле

Прозрачная лягушка

10 прозрачных животных, которые существуют на самом деле

Молодой осьминог

Прозрачная бабочка

10 прозрачных животных, которые существуют на самом деле

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