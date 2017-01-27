10 прозрачных животных, которые существуют на самом деле

Подробности Категория: Позитивные картинки Январь 27, 2017 Просмотров: 113

«Да я его насквозь вижу», — говорим мы иногда про какого-нибудь человека и, слава богу, эта фраза имеет переносное значение. Но сейчас мы покажем вам 10 живых существ, разделяющих с нами эту планету, в отношении которых эти слова резко приобретают буквальный смысл. Среда обитания большинства этих животных — вода, ведь именно здесь прозрачность их тел особенно полезна в деле самосохранения.

Бабочка со «стеклянными» крыльями

Прозрачная хирурговая рыба

Прозрачный кальмар

Жук Золотая черепаха

Полупрозрачные фараоновы муравьи поедают цветную жидкость

Малоротая макропинна

Европейский угорь

Прозрачная лягушка

Молодой осьминог

Прозрачная бабочка

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