Снимки-победители Конкурса подводной фотографии 2016

Где-то там, в глубине под морскими волнами живёт своей жизнью совсем другой, почти неведомый нам мир. И конкурс Ocean Art Photography создавался с целью приподнять завесу тайны и показать хотя бы малую часть фантастических красот этого мира.
В этом году гран-при конкурса достался австралийцу Мэтти Смиту за потрясающий снимок под названием «Голубое лассо» (вверху), запечатлевшим морского хищника физалия – это существо, обитающее в Индийском и Тихом океанах, способно парализовать добычу своими щупальцами.
«Сотни этих животных можно видеть по ночам в бухте возле моего дома, — рассказывает Смит историю своего звёздного снимка. – А тут удачная композиция и превосходное освещение подчёркивают красоту и изысканность этого хищника. Это было один из тех редких моментов, когда все составляющие сошлись воедино, я знал, что являюсь свидетелем чего-то исключительного».