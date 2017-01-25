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Снимки-победители Конкурса подводной фотографии 2016

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Категория: Позитивные картинки
Январь 25, 2017
Просмотров: 223
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Где-то там, в глубине под морскими волнами живёт своей жизнью совсем другой, почти неведомый нам мир. И конкурс Ocean Art Photography создавался с целью приподнять завесу тайны и показать хотя бы малую часть фантастических красот этого мира.

В этом году гран-при конкурса достался австралийцу Мэтти Смиту за потрясающий снимок под названием «Голубое лассо» (вверху), запечатлевшим морского хищника физалия – это существо, обитающее в Индийском и Тихом океанах, способно парализовать добычу своими щупальцами.

«Сотни этих животных можно видеть по ночам в бухте возле моего дома, — рассказывает Смит историю своего звёздного снимка. – А тут удачная композиция и превосходное освещение подчёркивают красоту и изысканность этого хищника. Это было один из тех редких моментов, когда все составляющие сошлись воедино, я знал, что являюсь свидетелем чего-то исключительного».

«Зеркало, зеркало». Трой Мейн сфотографировал эту зелёную черепаху, любующуюся собой у Большого барьерного рифа. Этот снимок получил третье место.

Снимок, удостоившийся первого места в категории макрофотографии, можно принять за абстрактную живопись. Но это фотография редкого моллюска Sepiolida, сделанная в Анилао (Филиппины)

Снимок двух спаривающихся лягушек был сделан в Бельгии и удостоился высокой награды в категории Повадки морских жителей

Любопытные карликовые стеклянные окуни облепили водолаза у берегов Таиланда

И ещё несколько снимков, высоко оцененных строгим жюри:

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