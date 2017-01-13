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Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе

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Категория: Позитивные картинки
Январь 13, 2017
Просмотров: 73
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В будничной суете легко утратить перспективу, застрять в мелочах, позабыть, что мы часть чего-то гораздо большего под названием Земля, которая входит в состав Солнечной системы, которая является частью галактики Млечный Путь... Сложно захватить в фотографии бескрайность Вселенной, но обширность нашей планеты запечатлеть немного легче, прибегнув к помощи самолёта, вертолёта или воздушного шара.

Все 23 аэрофотографии из этой коллекции предлагают посмотреть на вещи в перспективе. А если отбросить философский подход, то можно просто любоваться очень красивыми фотографиями, снятыми с воздуха.

 Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 1

Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 2

Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе

Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 4

Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 5

Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 6

Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 7

Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе

Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 9

 Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 10

Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 11

Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 12

Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 13_1

Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 14

Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 15

Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 16

Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 18

 Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 19

Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 20

Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 21

Великолепные аэрофотоснимки - Земля в перспективе - 23

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