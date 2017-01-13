Подробности Категория: Позитивные картинки Январь 13, 2017 Просмотров: 73

В будничной суете легко утратить перспективу, застрять в мелочах, позабыть, что мы часть чего-то гораздо большего под названием Земля, которая входит в состав Солнечной системы, которая является частью галактики Млечный Путь... Сложно захватить в фотографии бескрайность Вселенной, но обширность нашей планеты запечатлеть немного легче, прибегнув к помощи самолёта, вертолёта или воздушного шара.

Все 23 аэрофотографии из этой коллекции предлагают посмотреть на вещи в перспективе. А если отбросить философский подход, то можно просто любоваться очень красивыми фотографиями, снятыми с воздуха.

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