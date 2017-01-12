Изумительные волны тумана

Подробности Категория: Позитивные картинки Январь 12, 2017 Просмотров: 60

Фотограф Ник Стайнберг обожает туман. Последние восемь лет он регулярно проверяет прогноз погоды, чтобы всегда вовремя быть готовым к съёмке этого атмосферного явления в Сан-Франциско. «У нас даже есть небольшая группа из около 20 “туманоголиков”, – говорит фотограф. – Мы сообщаем друг другу, как только видим, что он появляется».

В течение летних месяцев туман настолько интенсивный, что фотографировать в районе залива (в том числе возле моста Золотые Ворота) невозможно. Береговая линия в это время полностью скрыта в тумане, поэтому снимать можно лишь с высокой точки, говорит Ник. Одно из лучших мест для этой цели – гора Тамалпаис (Tamalpais). Взобравшись на неё, чувствуешь себя на вершине мира, когда смотришь на плывущий внизу туман, напоминающий океанские волны.

Экспериментируя со скоростью затвора, Стайнберг научился замораживать движение или усиливать поток, размывая его и разглаживая. Фотограф пишет, что никакой постобработки он не делает. Это всё снимки «из камеры». Правда, при съёмке он использует фильтры нейтральной плотности.

Ник Стайнберг (NIck Steinberg) говорит, что если установить слишком длинные выдержки, то изображение превратится в кашу, а если слишком короткие, то снимок получится слишком текстурированным. Съёмка тумана требует наблюдений, много терпения и подготовки. Но в результате получаются фотографии, похожие на сновидения.

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