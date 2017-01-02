Вдохновляющие примеры того, на какие чудеса способны желание похудеть и упорный труд

Подробности Категория: Позитивные картинки Январь 02, 2017 Просмотров: 212

Когда еще, как не после новогодних праздников, приходит пора посмотреться в зеркало и начать строить планы на год. Может, 2017 год — самое время, чтобы бросить курить? Может, пора выучить новый иностранный язык? Не пора ли заняться собой и начать ходить в спортзал? Если вы еще сомневаетесь, какую цель поставить себе в новом году, взгляните на эти вдохновляющие примеры и поверьте в себя.

Ровно три года назад и сейчас. С 272 кг до 104 кг. На 9 кг меньше целевого веса.

Минус 90 кг за два года.

Этот парень весил 160,5 кг и страдал от диабета, высокого артериального давления и подошвенного фасцита. Он сбросил 80 кг за год, тренируется по шесть раз в неделю и больше не болеет диабетом.

С 111 кг до 65,7 кг.

2012 год (138 кг) и 2016 год (74,8 кг). Разница, которую дают питание, физическая нагрузка и последовательность.

Похудение на 90% состоит из диеты, на 10% — из физической нагрузки и на 100% из психологического настроя.

Снова 90 кг.

Райна сбросила 44,5 кг, когда врачи сказали ей, что она может умереть от ожирения.

Донна сбросила 51 кг за два года и стала фитнес-моделью.

Не идеал, но прогресс.

Карли так похудела с марта 2015 года до октября 2016 года.

Эта рождественская открытка похудела на 158,7 кг.

Со 120 кг до 65 кг за 18 месяцев.

С 247 кг до 97,5 кг.

Альбина похудела на 63,5 кг.

Стала вегетарианкой и похудела.

Эта женщина поставила себе на Новый год цель — весить меньше 200 фунтов (90 кг) к концу года. На днях она добилась ее, хотя осталась еще пара недель до Нового года.

Похудела на 41 кг.

Сбросил 82 кг, приобрел новый взгляд на жизнь.

Со 163 кг до 68 кг.

«Когда я начал заниматься силовыми тренировками, жир сходил с меня, как масло, и видеть прогресс было самым замечательным ощущением и самым большим в жизни стимулом для уверенности в себе».

Со 145 кг до 54,5 кг.

Сбросил 154 кг за три года.

«Что-то меняется, а что-то остается навсегда!»

«Я весил 181,5 кг, сбросил 72,5 кг и снялся в первой своей фотосессии».

Лора сбросила 52 кг за два года и поняла, что в душе она типичный зожник.

С 226,7 кг до 88,4 кг.

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