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Гиперреалистичные картины с рыбками

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Категория: Позитивные картинки
Декабрь 27, 2016
Просмотров: 193
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 Лиза Эриксон (Lisa Ericson) — художник, иллюстратор и дизайнер, свои работы она создает, смешивая животных и окружающую среду. Ее же новой творческой работой является серия гиперреалистичных акриловых картин, в которых она изображает различных красочных рыбок с не менее прекрасными и яркими кораллами. И как вы можете увидеть ниже, ее изображения действительно потрясающие.

 Плавники и хвосты рыб идеально сочетаются с кораллами, сливаясь в один цвет, а сама композиция размещена на черном фоне, что великолепно выделяет всю многогранность и разнообразие цветовой палитры.

Гиперреалистичные картины с рыбками
Гиперреалистичные картины с рыбками
Гиперреалистичные картины с рыбками
Гиперреалистичные картины с рыбками
Гиперреалистичные картины с рыбками
Гиперреалистичные картины с рыбками
Гиперреалистичные картины с рыбками
Гиперреалистичные картины с рыбками
Гиперреалистичные картины с рыбками
Гиперреалистичные картины с рыбками
Гиперреалистичные картины с рыбками

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