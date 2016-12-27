Гиперреалистичные картины с рыбками

Подробности Категория: Позитивные картинки Декабрь 27, 2016 Просмотров: 193

Лиза Эриксон (Lisa Ericson) — художник, иллюстратор и дизайнер, свои работы она создает, смешивая животных и окружающую среду. Ее же новой творческой работой является серия гиперреалистичных акриловых картин, в которых она изображает различных красочных рыбок с не менее прекрасными и яркими кораллами. И как вы можете увидеть ниже, ее изображения действительно потрясающие.

Плавники и хвосты рыб идеально сочетаются с кораллами, сливаясь в один цвет, а сама композиция размещена на черном фоне, что великолепно выделяет всю многогранность и разнообразие цветовой палитры.























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