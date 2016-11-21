Подробности Категория: Позитивные картинки Ноябрь 21, 2016 Просмотров: 6

Когда рождаются дети, слетевшиеся на радостное событие родственники в один голос твердят, что новорожденная малютка «ну вылитый отец (или мама)». Конечно, многие люди, так или иначе связанные родственными узами, похожи друг на друга или хотя бы имеют что-то общее, но все-таки абсолютно точную копию встретить сложно. Однако некоторым семьям везет, и у них в нескольких поколениях встречаются прямо-таки клоны.

Посмотрите на эти 19 примеров по-настоящему сильной ДНК. А вы как, похожи на своих родителей?

Слева сын — 2014 год, справа отец — 1977 год.

Слева мама, справа дочка, возраст 4 месяца.

Слева папа, справа дочка.

Слева отец в 1978 году, а справа сын в 2013 году.

Слева фотография дедушки, справа — его внучки.

Мама и дочка. Слева 1980 год, справа 2014 год.

Папа и сын, слева направо.

Слева актриса Блайт Даннер, мама Гвинет Пэлтроу (справа).

Слева фото мамы в возрасте 26 лет, справа ее дочь в том же возрасте через 34 года.

Отец (слева) и сын (справа) держат своих сыновей. Обоим по 29 лет, а их детям — 2 недели.

Слева мама, справа ее дочка.

Слева фото дочери в 3-м классе, справа ее мама в 2-м классе.

Каков отец (слева), таков и сын (справа). Оба служили в ВВС, оба держат сыновей на руках.

Отец и сын, оба в 25-летнем возрасте.

Мама и дочка с одинаковыми улыбками и глазами. Фотографии сделаны с разницей в 25 лет.

Мама (слева) и дочь (справа) с разницей в 41 год.

Слева папа, а справа дочка, примерно в одном возрасте. Источник

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