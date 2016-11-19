Детские монстрики во взрослом исполнении

Этот проект называется «Монстр». Идея заключается в том, чтобы объединить усилия детей и взрослых-художников для создания необычных образов. Сначала ребёнок рисует существо «которого на самом деле не существует», а потом профессиональный художник дорабатывает плод детского воображения твёрдой рукой опытного мастера.
Организаторы проекта утверждают, что такая совместная работа помогает детям раскрыть свой потенциал и обрести веру в себя. Художники, в свою очередь, черпают в детском творчестве новые идеи и вдохновение. Получается вполне взаимовыгодное сотрудничество.