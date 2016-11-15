Крутой дизайн месяца

Подробности Категория: Позитивные картинки Ноябрь 15, 2016 Просмотров: 0

Среди сотен и тысяч работ, появляющихся ежедневно на сайтах о дизайне, не так много тех, которые заслуживают отдельного внимания.

Крутой дизайн — это не просто необычная идея, но и ее не менее необычное воплощение.

И, конечно, любая вещь создается человеком для человека, а потому должна стать частью его жизни, как недостающий пазл.

Мы отобрали для вас лучшие работы дизайнеров, которые появились или стали известны за последние два месяца.

Половник—лох-несское чудовище

Дизайнеры компани Ototo придумали половник, который будет терроризировать горячие глубины ваших суповых кастрюль. Напоминающий по форме лох-несское чудовище, он не даст заскучать на кухне.

Фонари для сада на солнечных батареях

Фонари в виде енота и бурундука очень оживят пространство сада ночью и днем. Это и экономично к тому же — работают фонари-зверушки на солнечных батареях.

Принтер для печати с айфона

Миниатюрное устройство Printeroid позволяет получить принтер для печати изображений с экранов мобильных девайсов, который поместится у вас в кармане. Он заряжается катушками специальной бумаги шириной 7 сантиметров и длиной 10 метров.

Новый канадский паспорт

Вот так выглядит новый паспорт гражданина Канады в свете ультрафиолета. Это невероятно красочный документ.

Прогулки с папой

SaddleBaby — лучшее транспортное средство для малышей. Крепится оно на плечах пап, которые практически всегда заняты смартфоном, фотоаппаратом или другими гаджетами. Это позволяет нести ребенка на плечах, как они это очень любят, но при этом руки взрослого остаются свободными.

Диван-гнездо

Израильские дизайнеры Merav Eitan и Gaston Zahr представили необычный диван, который выглядит как птичье гнездо. «Гнездо» представлено в четырех размерах и может вместить от 2 до 16 человек.

Мишка на севере

Оригинальный держатель чайных пакетиков был разработан и представлен японской дизайн-студией Necktie. Медвежонок располагается на небольшой круглой поверхности, которая представляет собой своеобразную крышку для чашки, позволяющую сохранить тепло напитка, а также положить кусочки сахара или конфетку.

Нож-тостер

С виду это обычный нож. Но стоит нажать на кнопку на рукоятке ножа, как он превращается в тостер и делает кусочки хлеба поджаренными и хрустящими. А еще он похож на световой меч из «Звездных войн».

Салфетка с оптической иллюзией

Оригинальную скатерть представила японская дизайнерская студия A.P.Works — с помощью рисунка она как будто «взламывает» пространство, и все становится не таким уж и плотным.

Внешний мини-аккумулятор для смартфонов

Mini Power — это девайс для активных пользователей мобильных устройств, которые не хотят постоянно зависеть от наличия или отсутствия розеток в доступной близости. Он одноразовый, выпускается набором из нескольких штук разного объема.

Настенные часы с орбитами

Часы под названием Orbits Clock — экстравагантная разработка студии Ve. Функцию стрелок в них выполняют металлические орбиты, каждая из которых играет роль часовой, минутной и секундной стрелок соответственно.

Постельное белье, на котором можно рисовать

Комплект белья от Doodle by Stitch представляет собой белую разлинованную ткань, а в комплекте предлагается набор цветных фломастеров. Краска в маркерах — водорастворимая, поэтому после каждой стирки белье вновь будет белоснежным.

Закладки—лампочки для книг

Для книголюбов дизайнеры студии Peleg Design придумали оригинальные закладки в форме светильника.

Нескучные овощи

Оригинальную идею разработали дизайнеры компании le FabShop. Серия приспособлений под названием Open Toys крепится к овощам и фруктам и превращает их в игрушки. Когда, например, мама готовит и занята на кухне, ее малыш может быть с ней рядом и не мешать, а развлекать себя такими вот штуками.

Лампа для чтения в темноте

Еще один подарок для любителей читать книги — если темно и все спят, а читать очень хочется, то эта лампа очень пригодится. Странички будут аккуратно подсвечены, и никому не помешаете.

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