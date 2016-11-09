Финалисты конкурса фотографии дикой природы National Geographic Nature Photographer 2016

Подробности Категория: Позитивные картинки Ноябрь 09, 2016 Просмотров: 28

Очередной фотоконкурс National Geographic Nature Photographer of the Year подошёл к концу. Но прежде чем будут названы имена победителей, давайте полюбуемся снимками, оказавшимися в списке финалистов.

Колибри

Танцы под дождём

Путешествие со скоростью улитки

Купаясь в снежинках

Гроза над Тихим океаном

Буревестник

Полярный ландшафт

Под волнами

Таинственный лес

Заманивая в лесную чащу

Крокодилова ватерлиния

Инопланетные огни

Гость из океана

Возвращение сыча

Портрет «охотника»

Осень с высоты птичьего полёта

Подарок невесте

Дикие лошади

Песчаная буря

Зебра

Призрак весны

Пещера Алладина

Большая белая цапля на фоне заходящего солнца

Бой

Посмотри мне в глаза

Замёрзшее озеро

Крокодиловы слёзы

Взгляд из тени

Огненный танцор

Больше, чем жизнь

«НЛО»

Под Млечным путём

Гордая мать

Длинные тени

Летучие мыши: вместе теплее

Зебра и скворец

Закат

Туман

Ледник

Жизнь и смерть

Не тревожьте спящего отца

Время пить

Ныряльщик

Сбор урожая

«Деревья» реки Колорадо

Дождь! Дождь! Дождь!

Наши любимые ценности

Возвышение империи

Соляная земля

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