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Финалисты конкурса фотографии дикой природы National Geographic Nature Photographer 2016

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Категория: Позитивные картинки
Ноябрь 09, 2016
Просмотров: 28

Очередной фотоконкурс National Geographic Nature Photographer of the Year подошёл к концу. Но прежде чем будут названы имена победителей, давайте полюбуемся снимками, оказавшимися в списке финалистов. 

Колибри

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Танцы под дождём

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Путешествие со скоростью улитки

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Купаясь в снежинках

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Гроза над Тихим океаном

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Буревестник

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Полярный ландшафт

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Под волнами

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Таинственный лес

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Заманивая в лесную чащу

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Крокодилова ватерлиния

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Инопланетные огни

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Гость из океана

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Возвращение сыча

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Портрет «охотника»

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Осень с высоты птичьего полёта

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Подарок невесте

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Дикие лошади

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Песчаная буря

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Зебра

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Призрак весны

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Пещера Алладина

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Большая белая цапля на фоне заходящего солнца

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Бой

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Посмотри мне в глаза

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Замёрзшее озеро

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Крокодиловы слёзы

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Взгляд из тени

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Огненный танцор

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Больше, чем жизнь

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«НЛО»

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Под Млечным путём

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Гордая мать

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Длинные тени

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Летучие мыши: вместе теплее

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Зебра и скворец

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Закат

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Туман

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Ледник

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Жизнь и смерть

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Не тревожьте спящего отца

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Время пить

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Ныряльщик

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Сбор урожая

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«Деревья» реки Колорадо

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Дождь! Дождь! Дождь!

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Наши любимые ценности

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Возвышение империи

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Соляная земля

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