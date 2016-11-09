Финалисты конкурса фотографии дикой природы National Geographic Nature Photographer 2016

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Категория: Позитивные картинки
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Ноябрь 09, 2016
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Просмотров: 28
Очередной фотоконкурс National Geographic Nature Photographer of the Year подошёл к концу. Но прежде чем будут названы имена победителей, давайте полюбуемся снимками, оказавшимися в списке финалистов.
Колибри
Танцы под дождём
Путешествие со скоростью улитки
Купаясь в снежинках
Гроза над Тихим океаном
Буревестник
Полярный ландшафт
Под волнами
Таинственный лес
Заманивая в лесную чащу
Крокодилова ватерлиния
Инопланетные огни
Гость из океана
Возвращение сыча
Портрет «охотника»
Осень с высоты птичьего полёта
Подарок невесте
Дикие лошади
Песчаная буря
Зебра
Призрак весны
Пещера Алладина
Большая белая цапля на фоне заходящего солнца
Бой
Посмотри мне в глаза
Замёрзшее озеро
Крокодиловы слёзы
Взгляд из тени
Огненный танцор
Больше, чем жизнь
«НЛО»
Под Млечным путём
Гордая мать
Длинные тени
Летучие мыши: вместе теплее
Зебра и скворец
Закат
Туман
Ледник
Жизнь и смерть
Не тревожьте спящего отца
Время пить
Ныряльщик
Сбор урожая
«Деревья» реки Колорадо
Дождь! Дождь! Дождь!
Наши любимые ценности
Возвышение империи
Соляная земля
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