Сокровище Агры: объемные вышивки Шамсуддина

Подробности Категория: Позитивные картинки Октябрь 13, 2016 Просмотров: 11

Увидеть вышивки знаменитого мастера Шамсуддина «вживую» сегодня практически невозможно. Они хранятся в музее индийского города Агры и охраняются как ценнейшие сокровища. Впрочем, даже простые фотографии позволяют нам сегодня восхититься его необыкновенной техникой вышивки и тем, какие произведения искусства были созданы при её помощи.



ейх Шамсуддин родился в 1917 г. в Агре. К моменту его рождения Агра уже триста лет была всемирно известным центром вышивки «зардози». Сам мальчик был вышивальщиком в тринадцатом поколении. Его отец прославился тем, что дважды вышивал парадные одежды для членов британской королевской семьи. Одним словом, судьба Шамсуддина была предначертана. Именно в мастерской отца, мальчик шаг за шагом начал осваивать технику древнего искусства «золотого шитья», а став опытным мастером, создал свой собственный вариант — объемной вышивки и превратил его в настоящее искусство.

Работы сделаны с помощью нитки, иголки и ничего более. Начав с простого рисунка, Шамсуддин накладывал стежки хлопковыми нитями один слой поверх другого, чтобы придать картине объем, движение, мускулы. А поверх тончайшими стежками он вышивал всю картину шелком.

Картины вышиты с такой точностью, что дух захватывает. Кажется, что чувствуешь дуновение ветра, запах цветов и пение птиц.

Свои работы Шамсуддин украшал драгоценными камнями. Некоторые из вышивок насчитывают тысячи самоцветов. Работы Шамсуддина — пожалуй, одни из самых дорогих в мире вышивок. И самые тяжелые — многие из них весят более двухсот килограммов!

Лучшие из его работ находится в музее в городе Агра. Теперь эти шедевры охраняются так же строго, как самые дорогие коллекции ювелирных украшений. Ведь ничего подобного во всем мире не найти! Каждая из них — это многие дни, а часто и годы работы.

Например, вышивка «Добрый пастырь» (2,52×1,9 м) — эту работу Шамсуддин вышивал 18 лет.

«Букет цветов» (2,3×1,68 м) создавался в течение 11 лет, на него Шамсуддин потратил около тысячи часов. Каждый цветок был сначала вышит отдельно и затем умело собран в букет, с учетом цветового решения цветка и его текстуры. Ваза украшена драгоценными и полудрагоценными камнями общим весом 20 000 карат. Эту работу уже почти слепой мастер сделал в подарок к 50-летию своей жены. В 1985 году он лишился зрения. Сделать раму для «Букета» он уже не успел.

За всю жизнь у Шамсуддина было около пяти тысяч учеников. Но лучшим из них стал его старший сын Раисуддин. Ему-то он и передал свое дело. Наследник Великого мастера гордится своим знаменитым отцом: ведь ему удалось сделать настоящее чудо — поднять искусство вышивки шелком на новую, ещё небывалую высоту.

Мастерская Раисуддина находится на окраине Агры. На втором и третьем этажах большого жилого дома трудятся десятки людей. В мастерской целый день царит полная тишина, работники так сосредоточены, что посторонний шум только мешает. «Главный Мастер» внимательно следит за работой. Женщин с иголкой и нитками здесь не увидишь, такая ответственная работа — только для мужчин! Многим из мастеров уже за пятьдесят, и большинство носят очки.

«Высшим пилотажем» здесь считают вышивку, изображающую животных — стежками и цветом нити нужно передать фактуру кожи, направления шерстинок, или, например, тонкие волоски на морде лошади. До такой работы допускают только самых опытных профессионалов. И все же ни один из этих мастеров не может достичь высот, покоренных гениальным Шамсуддином.

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