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Грузинская пара создает шедевры на кленовых листьях

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Категория: Позитивные картинки
Октябрь 12, 2016
Просмотров: 6

Грузинская пара Кристи Ботковели и Бека Заридзе создают невероятные творения на осенних листьях. К такому виду творчества молодых людей, по их признанию, подтолкнула любовь.

Кристи и Бека – два художника-самоучки из Грузии, которых всю сознательную жизнь притягивали волшебство и мистика. Неземные миры, таинственные галактики и поиски необыкновенного – вот, что можно усмотреть в их работах. Но самое удивительное в них – это то, что рисунки ребят выполнены на… обыкновенных кленовых листьях. Кстати, поэтому их странички в социальных сетях называются 24 Fallen Leaves – 24 упавших листочка. Почему 24? По словам ребят, речь идет о дне их знакомства, который перевернул их жизни.

Грузинская пара создает шедевры на кленовых листьях
 
Грузинская пара создает шедевры на кленовых листьях
 
Грузинская пара создает шедевры на кленовых листьях

Грузинская пара создает шедевры на кленовых листьях

Грузинская пара создает шедевры на кленовых листьях
 
Грузинская пара создает шедевры на кленовых листьях
 
Грузинская пара создает шедевры на кленовых листьях
 
Грузинская пара создает шедевры на кленовых листьях
 
Грузинская пара создает шедевры на кленовых листьях


Грузинская пара создает шедевры на кленовых листьях

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