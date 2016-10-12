Грузинская пара создает шедевры на кленовых листьях

Подробности Категория: Позитивные картинки Октябрь 12, 2016 Просмотров: 6

Грузинская пара Кристи Ботковели и Бека Заридзе создают невероятные творения на осенних листьях. К такому виду творчества молодых людей, по их признанию, подтолкнула любовь.

Кристи и Бека – два художника-самоучки из Грузии, которых всю сознательную жизнь притягивали волшебство и мистика. Неземные миры, таинственные галактики и поиски необыкновенного – вот, что можно усмотреть в их работах. Но самое удивительное в них – это то, что рисунки ребят выполнены на… обыкновенных кленовых листьях. Кстати, поэтому их странички в социальных сетях называются 24 Fallen Leaves – 24 упавших листочка. Почему 24? По словам ребят, речь идет о дне их знакомства, который перевернул их жизни.





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