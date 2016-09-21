Подробности Категория: Позитивные картинки Сентябрь 21, 2016 Просмотров: 8

Как известно: дети – цветы жизни. Существует множество поговорок и пословиц, приписывающих детской природе некоторую избранность в вопросе искренности взглядов и действий. В XXI столетии пора придумать нечто подобное и в вопросе того, как дети фотографируются со статями.

1. Пришел, увидел, поцеловал!



Решительный мужчина.

2. «Тетя, я устал! Я к маме хочу!»



Прогулка со статуями.

3. «Простите, это я инстинктивно!»



Неловкая ситуация.

4. Знает, чем порадовать мужчину



Детская непосредственность.

5. «Погрущу за компанию!»



Один в один.

6. Живой, получился кадр!



Юморист.

7. «Сейчас я тебя подсажу!»



Гордость родителей.

8. «Отпустите меня, я больше так не буду! Честно-честно!»



Драматическая сцена.

9. Дела семейные...



Трогательный снимок.

10. А этот парнишка, точно знает, что такое «боль»



Запрещенный прием.

11. Бесплатные объятия для мишки



Добрый ребенок.

12. «А можно с вами?»



Игры со статуями.

13. «Ну-ка прочти это слово еще раз!»



Урок чтения.

14. «Теперь я показываю, а ты повторяй!»



Повтори.

15. «Давай сбежим от всех!»



Решительная дама.

16. «Это была любовь с первого взгляда!»



Первая любовь.

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