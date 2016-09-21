- Подробности
-
Категория: Позитивные картинки
-
Сентябрь 21, 2016
-
Просмотров: 8
Как известно: дети – цветы жизни. Существует множество поговорок и пословиц, приписывающих детской природе некоторую избранность в вопросе искренности взглядов и действий. В XXI столетии пора придумать нечто подобное и в вопросе того, как дети фотографируются со статями.
1. Пришел, увидел, поцеловал!
Решительный мужчина.
2. «Тетя, я устал! Я к маме хочу!»
Прогулка со статуями.
3. «Простите, это я инстинктивно!»
Неловкая ситуация.
4. Знает, чем порадовать мужчину
Детская непосредственность.
5. «Погрущу за компанию!»
Один в один.
6. Живой, получился кадр!
Юморист.
7. «Сейчас я тебя подсажу!»
Гордость родителей.
8. «Отпустите меня, я больше так не буду! Честно-честно!»
Драматическая сцена.
9. Дела семейные...
Трогательный снимок.
10. А этот парнишка, точно знает, что такое «боль»
Запрещенный прием.
11. Бесплатные объятия для мишки
Добрый ребенок.
12. «А можно с вами?»
Игры со статуями.
13. «Ну-ка прочти это слово еще раз!»
Урок чтения.
14. «Теперь я показываю, а ты повторяй!»
Повтори.
15. «Давай сбежим от всех!»
Решительная дама.
16. «Это была любовь с первого взгляда!»
Первая любовь.
Источник