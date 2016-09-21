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Игры со статуями

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Категория: Позитивные картинки
Сентябрь 21, 2016
Просмотров: 8

 Как известно: дети – цветы жизни. Существует множество поговорок и пословиц, приписывающих детской природе некоторую избранность в вопросе искренности взглядов и действий. В XXI столетии пора придумать нечто подобное и в вопросе того, как дети фотографируются со статями.

 1. Пришел, увидел, поцеловал!

Решительный мужчина.

Решительный мужчина.

2. «Тетя, я устал! Я к маме хочу!»

Прогулка со статуями.

Прогулка со статуями.

3. «Простите, это я инстинктивно!»

Неловкая ситуация.

Неловкая ситуация.

4. Знает, чем порадовать мужчину

Детская непосредственность.

Детская непосредственность.

5. «Погрущу за компанию!»

Один в один.

Один в один.

6. Живой, получился кадр!

Юморист.

Юморист.

7. «Сейчас я тебя подсажу!»

Гордость родителей.

Гордость родителей.

8. «Отпустите меня, я больше так не буду! Честно-честно!»

Драматическая сцена.

Драматическая сцена.

9. Дела семейные...

Трогательный снимок.

Трогательный снимок.

10. А этот парнишка, точно знает, что такое «боль»

Запрещенный прием.

Запрещенный прием.

11. Бесплатные объятия для мишки

Добрый ребенок.

Добрый ребенок.

12. «А можно с вами?»

Игры со статуями.

Игры со статуями.

13. «Ну-ка прочти это слово еще раз!»

Урок чтения.

Урок чтения.

14. «Теперь я показываю, а ты повторяй!»

Повтори.

Повтори.

15. «Давай сбежим от всех!»

Решительная дама.

Решительная дама.

16. «Это была любовь с первого взгляда!»

Первая любовь.

Первая любовь.

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