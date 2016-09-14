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Невероятные десерты от украинского кондитера

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Категория: Позитивные картинки
Сентябрь 14, 2016
Просмотров: 136
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Украинский кондитер-новатор Динара Касько показала оригинальные десерты.

В съедобных шедеврах девушки объединились кулинарное искусство и архитектура, поэтому изделия выделяются необычными формами и непревзойденным вкусом. Прежде чем приступить к созданию лакомств, Касько моделирует их в специальных программах и продумывает мельчайшие подробности, ведь по образованию она дизайнер-архитектор.

Как рассказывала кондитер в одном из интервью, в своей работе она не хочет наследовать других, а желает творить уникальные десерты. Для этого у нее есть не только знания, но и огромное желание реализовать все идеи.

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