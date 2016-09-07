Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Подробности Категория: Позитивные картинки Сентябрь 07, 2016 Просмотров: 337

Исландия – удивительная страна. Ее природа уже давно покорила путешественников, фотографов и всех любителей прекрасного своими фантастическими пейзажами. Познакомимся с Исландией поближе?!

Территория Исландии состоит из одноимённого острова площадью 103 тыс. км² и небольших островов поблизости. По состоянию на 2013 год, население Исландии составляло всего 321 857 чел. (3,1 чел./км²).

Исландские дома не нуждаются в искусственном отоплении. Тепло получают из природных горячих источников.

Вопреки своему названию, Исландия далеко не самая холодная страна. Средняя температура не опускается в зимние месяцы ниже −4 °C.

Животный мир Исландии не слишком разнообразен. Здесь обитает лишь около 26 видов диких млекопитающих. Зато овец на острове по приблизительным подсчетам в 2 раза больше, чем местных жителей.

Вода в Исландии настолько чистая, что в краны она попадает без какой-либо дополнительной обработки.

Исландия – самый большой остров вулканического происхождения.

В Исландии нет армии. Только береговая охрана. Защиту страны осуществляет НАТО, куда Исландия вступила одной из первых (в 1949 году).

Исландия – одно из последних мест планеты, освоенных человеком. Ее заселение началось только в IX веке.

Более 10 % территории Исландии покрыто ледниками.

На протяжении многих лет Исландия регулярно входит в десятку стран мира с самым высоким уровнем жизни. В 2007 году ООН признала ее лучшей страной для жизни.

В Исландии почти нет лесов. Лесные массивы составляют лишь около 1 % от всей площади острова.

В Исландии 4 национальных парка, множество резерватов и памятников природы.

Примерно 85% энергии Исландии – из возобновляемых ресурсов, больше половины энергии – геотермальная.

98,99 % страны составляют исландцы — потомки викингов, говорящие на исландском и исландском жестовом языках. А благодаря тому, что здесь избегают заимствований слов, за тысячу лет исландский язык почти не изменился. Любой исландец может запросто прочитать книгу или рукопись, написанную много сотен лет назад.

Приблизительно три четверти острова лишены растительности.

Исландия – одна из немногих относительно крупных стран, где нет железной дороги.

Погода в этой стране может резко меняться, иногда в течение суток, что зависит от прохождения циклонов через Атлантический океан. Исландская пословица гласит: «Если вам не нравится погода, подождите пять минут, и станет ещё хуже».

Ватнайёкюдль – наибольший ледник в Европе. Толщина льда в некоторых местах превышает 1000 м.

Многие исландцы верят в эльфов и других сказочных существ. В этой стране на дорогах можно встретить даже специальные объезды вокруг тех мест, где, по мнению местных жителей, обитают те или иные волшебные создания.

До заселения в 9 веке Исландия была покрыта березовым лесом. Однако почти все леса были вырублены. В настоящее время ландшафт страны более всего похож на тундру.

Природных ресурсов в Исландии было бы достаточно, чтобы генерировать энергию для всей Европы. Но доставить ее на континент практически невозможно.

Исландия славится сильными ветрами. Средняя скорость ветра здесь 18-20 м/с, но нередко он может превышать скорость 50 м/с.

В национальном парке Скафтафетль можно увидеть Свартифосс – «чёрный водопад». Его окружают колонны из чёрной вулканической лавы.

Ежегодно в Исландию приезжает более 500 000 туристов.

В Исландии нет ни одного вида комаров. Хотя у соседей – в Норвегии, Шотландии, Ирландии и Гренландии комары водятся.

В течение всего лета в Исландии наблюдаются «белые ночи». 21 июня солнце восходит в 02:54 и заходит в 00:02 следующего дня. Декабрь – самый тёмный месяц. Световой день длится не более 5 часов.

Коммунальные службы Исландии не подогревают холодную воду, а наоборот охлаждают горячую – из термальных источников.

Вся территория Исландии (за исключением территориальных вод) лежит южнее Северного полярного круга.

По данным журнала Forbes, Исландия занимает 1-е место в мире по миролюбивости (2011 г.).

Исландия – одна из самых экологически чистых стран мира.

В Исландии более 140 вулканов, 35 из них – активные.

В Исландии 27 озер площадью более 5 км² и 55 озёр площадью 1– 5 км².

Исландия проводит едва ли не самую жесткую иммиграционную политику в мире. Переехать сюда жить практически невозможно.

Большинство рек Исландии начинается с ледников. Они изобилуют порогами и водопадами, а потому не годятся для судоходства.

Исландия – одно из двух мест на Земле, где можно наблюдать расхождение тектонических плит – как под водой, так и на поверхности (Северо-Американская и Евразийская плиты). С каждым годом этот разрыв увеличивается на 2 см.

Исландская лошадь – единственная порода лошадей, которая существует в Исландии. В соответствии с законами страны, лошадей сюда ввозить запрещено. И даже если исландская лошадь каким-либо образом покинет пределы родины, ей нельзя будет вернуться.

Более 60% площади страны – каменистые россыпи, покрытые мхами и лишайниками.

Тысячи туристов со всего мира каждый год едут в Исландию, чтобы насладиться северным сиянием.

В 1963 г. в результате подземного извержения у берегов Исландии со дна океана поднялся целый остров. Его назвали Сюртсей. Сегодня остров покрыт травой, на нем живут птицы. Сюртсей стал природным заповедником, закрытым для посещения.

Сельскохозяйственные земли занимают чуть более 20% площади Исландии. Преимущественно это пастбища, а пашни занимают около 0,05%.

В Исландии находится самый мощный водопад Европы. Каждую секунду с высоты 45 метров падает 200 тонн воды.

Среди наиболее известных вулканов Исландии – Лаки. При его извержении в 1783 году погибло 20% населения острова и примерно 75% домашнего скота.

В некоторые исландские фьорды и глубокие каньоны солнце не заглядывает даже летом.

В Исландии самая плотная концентрация гейзеров в мире. Само слово «гейзер» произошло от исландского «гейза» – «фонтанировать».

В Исландии есть уникальные пляжи с черным вулканическим песком.

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