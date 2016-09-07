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Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

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Категория: Позитивные картинки
Сентябрь 07, 2016
Просмотров: 337
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Исландия – удивительная страна. Ее природа уже давно покорила путешественников, фотографов и всех любителей прекрасного своими фантастическими пейзажами. Познакомимся с Исландией поближе?!

Территория Исландии состоит из одноимённого острова площадью 103 тыс. км² и небольших островов поблизости. По состоянию на 2013 год, население Исландии составляло всего 321 857 чел. (3,1 чел./км²).

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Исландские дома не нуждаются в искусственном отоплении. Тепло получают из природных горячих источников.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Вопреки своему названию, Исландия далеко не самая холодная страна. Средняя температура не опускается в зимние месяцы ниже −4 °C.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Животный мир Исландии не слишком разнообразен. Здесь обитает лишь около 26 видов диких млекопитающих. Зато овец на острове по приблизительным подсчетам в 2 раза больше, чем местных жителей.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Вода в Исландии настолько чистая, что в краны она попадает без какой-либо дополнительной обработки.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Исландия – самый большой остров вулканического происхождения.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

В Исландии нет армии. Только береговая охрана. Защиту страны осуществляет НАТО, куда Исландия вступила одной из первых (в 1949 году).

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Исландия – одно из последних мест планеты, освоенных человеком. Ее заселение началось только в IX веке.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Более 10 % территории Исландии покрыто ледниками.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

На протяжении многих лет Исландия регулярно входит в десятку стран мира с самым высоким уровнем жизни. В 2007 году ООН признала ее лучшей страной для жизни.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

В Исландии почти нет лесов. Лесные массивы составляют лишь около 1 % от всей площади острова.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

В Исландии 4 национальных парка, множество резерватов и памятников природы.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Примерно 85% энергии Исландии – из возобновляемых ресурсов, больше половины энергии – геотермальная.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

98,99 % страны составляют исландцы — потомки викингов, говорящие на исландском и исландском жестовом языках. А благодаря тому, что здесь избегают заимствований слов, за тысячу лет исландский язык почти не изменился. Любой исландец может запросто прочитать книгу или рукопись, написанную много сотен лет назад.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Приблизительно три четверти острова лишены растительности.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Исландия – одна из немногих относительно крупных стран, где нет железной дороги.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Погода в этой стране может резко меняться, иногда в течение суток, что зависит от прохождения циклонов через Атлантический океан. Исландская пословица гласит: «Если вам не нравится погода, подождите пять минут, и станет ещё хуже».

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Ватнайёкюдль – наибольший ледник в Европе. Толщина льда в некоторых местах превышает 1000 м.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Многие исландцы верят в эльфов и других сказочных существ. В этой стране на дорогах можно встретить даже специальные объезды вокруг тех мест, где, по мнению местных жителей, обитают те или иные волшебные создания.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

До заселения в 9 веке Исландия была покрыта березовым лесом. Однако почти все леса были вырублены. В настоящее время ландшафт страны более всего похож на тундру.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Природных ресурсов в Исландии было бы достаточно, чтобы генерировать энергию для всей Европы. Но доставить ее на континент практически невозможно.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Исландия славится сильными ветрами. Средняя скорость ветра здесь 18-20 м/с, но нередко он может превышать скорость 50 м/с.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

В национальном парке Скафтафетль можно увидеть Свартифосс – «чёрный водопад». Его окружают колонны из чёрной вулканической лавы.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Ежегодно в Исландию приезжает более 500 000 туристов.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

В Исландии нет ни одного вида комаров. Хотя у соседей – в Норвегии, Шотландии, Ирландии и Гренландии комары водятся.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

В течение всего лета в Исландии наблюдаются «белые ночи». 21 июня солнце восходит в 02:54 и заходит в 00:02 следующего дня. Декабрь – самый тёмный месяц. Световой день длится не более 5 часов.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Коммунальные службы Исландии не подогревают холодную воду, а наоборот охлаждают горячую – из термальных источников.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Вся территория Исландии (за исключением территориальных вод) лежит южнее Северного полярного круга.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

По данным журнала Forbes, Исландия занимает 1-е место в мире по миролюбивости (2011 г.).

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Исландия – одна из самых экологически чистых стран мира.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

В Исландии более 140 вулканов, 35 из них – активные.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

В Исландии 27 озер площадью более 5 км² и 55 озёр площадью 1– 5 км².

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Исландия проводит едва ли не самую жесткую иммиграционную политику в мире. Переехать сюда жить практически невозможно.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Большинство рек Исландии начинается с ледников. Они изобилуют порогами и водопадами, а потому не годятся для судоходства.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Исландия – одно из двух мест на Земле, где можно наблюдать расхождение тектонических плит – как под водой, так и на поверхности (Северо-Американская и Евразийская плиты). С каждым годом этот разрыв увеличивается на 2 см.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Исландская лошадь – единственная порода лошадей, которая существует в Исландии. В соответствии с законами страны, лошадей сюда ввозить запрещено. И даже если исландская лошадь каким-либо образом покинет пределы родины, ей нельзя будет вернуться.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Более 60% площади страны – каменистые россыпи, покрытые мхами и лишайниками.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Тысячи туристов со всего мира каждый год едут в Исландию, чтобы насладиться северным сиянием.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

В 1963 г. в результате подземного извержения у берегов Исландии со дна океана поднялся целый остров. Его назвали Сюртсей. Сегодня остров покрыт травой, на нем живут птицы. Сюртсей стал природным заповедником, закрытым для посещения.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Сельскохозяйственные земли занимают чуть более 20% площади Исландии. Преимущественно это пастбища, а пашни занимают около 0,05%.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

В Исландии находится самый мощный водопад Европы. Каждую секунду с высоты 45 метров падает 200 тонн воды.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

Среди наиболее известных вулканов Исландии – Лаки. При его извержении в 1783 году погибло 20% населения острова и примерно 75% домашнего скота.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

В некоторые исландские фьорды и глубокие каньоны солнце не заглядывает даже летом.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

В Исландии самая плотная концентрация гейзеров в мире. Само слово «гейзер» произошло от исландского «гейза» – «фонтанировать».

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

В Исландии есть уникальные пляжи с черным вулканическим песком.

Удивительная Исландия: 45 фантастических мест, 45 невероятных фактов

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