14 фотографий, с которыми вы откроете для себя волшебную природу Новой Зеландии

От уникальных красот Новой Зеландии или, как ее именуют местные жители, «Страны длинного белого облака», просто захватывает дух. Бесчисленные гейзеры, фьорды, горы и озера, леса и гроты, ледники и пляжи — природа страны остается нетронутой даже рядом с большими городами. И ведь не просто так Новую Зеландию считают самым тихим и умиротворяющим место на земле.
За прошедшие годы благодаря таким фильмам, как трилогия «Властелин колец», ремейк «Кинг-Конга» и «Последний самурай», весь мир узнал о чистой красоте Новой Зеландии, словно вышедшей из древних легенд и сказаний.
Водопад Перакауни.
Звездное небо над церковью.
Фьорд Милфорд-Саунд в национальном парке Фьордленд. Редьярд Киплинг называл его «восьмым чудом света».
Рассвет над озером Пукаки.
Озеро ледникового происхождения Колридж.
Область Уаи-О-Тапу (в переводе означает «Священные воды»).
Вулкан Таранаки.
Овечья ферма «Sheepworld».
Закат над Милфорд-Саунд.
Птица киви водится только в Новой Зеландии.
Пещеры светлячков Вайтомо.
Единственный активный вулканический в стране остров Уайт-Айленд.
Тропа Милфорда – один из самых знаменитых пеших маршрутов Новой Зеландии.