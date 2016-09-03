14 фотографий, с которыми вы откроете для себя волшебную природу Новой Зеландии

Подробности Категория: Позитивные картинки Сентябрь 03, 2016 Просмотров: 485

От уникальных красот Новой Зеландии или, как ее именуют местные жители, «Страны длинного белого облака», просто захватывает дух. Бесчисленные гейзеры, фьорды, горы и озера, леса и гроты, ледники и пляжи — природа страны остается нетронутой даже рядом с большими городами. И ведь не просто так Новую Зеландию считают самым тихим и умиротворяющим место на земле.

За прошедшие годы благодаря таким фильмам, как трилогия «Властелин колец», ремейк «Кинг-Конга» и «Последний самурай», весь мир узнал о чистой красоте Новой Зеландии, словно вышедшей из древних легенд и сказаний.

Водопад Перакауни.

Звездное небо над церковью.

Фьорд Милфорд-Саунд в национальном парке Фьордленд. Редьярд Киплинг называл его «восьмым чудом света».

Рассвет над озером Пукаки.

Озеро ледникового происхождения Колридж.

Область Уаи-О-Тапу (в переводе означает «Священные воды»).

Вулкан Таранаки.

Овечья ферма «Sheepworld».

Закат над Милфорд-Саунд.

Птица киви водится только в Новой Зеландии.

Пещеры светлячков Вайтомо.

Единственный активный вулканический в стране остров Уайт-Айленд.

Тропа Милфорда – один из самых знаменитых пеших маршрутов Новой Зеландии. Источник

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