Уникальные кадры: от зачатия до рождения

Подробности Категория: Позитивные картинки Август 27, 2016 Просмотров: 580

С детства микроскоп и фотоаппарат были главными увлечениями гениального фотографа Леннарта Нильсона, который хотел показать всему миру красоту человеческого тела на клеточном уровне. Фотографии человеческого зародыша Нильсону удалось получить еще в 1957 году, но они были недостаточно эффектны для того, чтобы демонстрировать их широкой общественности.

Получить наиболее точные и красочные снимки ему помог цистоскоп — медицинский прибор, с помощью которого осматривают мочевой пузырь изнутри. Нильсон прикрепил к нему камеру и световод и сделал тысячи снимков жизни малыша внутри матки.

Так умелые руки Леннарта Нильсона сотворили чудо: показали всему миру таинство зарождения человеческой жизни.

Леннарт Нильсон родился 24 августа 1922 года в шведском городе Стангнас в семье, в которой любили фотографию.

Еще в детские годы Леннарта больше интересовал микромир, тот, который можно увидеть только в микроскоп. Вооружившись микроскопом и фотоаппаратом, он проникал в недоступные простому взгляду миры, внутренние миры человека в прямом понимании этого слова.

1. Сперматозоид в маточной трубе

Свой путь в фотографии Нильсон начал в середине 1940-х годов, работая внештатным сотрудником различных шведских изданий. Уже в это время такие работы, как «Акушерка в Лапландии» и «Охота на полярного медведя на Шпицбергене», принесли ему международное внимание. Свои же эксперименты в области микрофотографии Леннарт начинает в середине 1950-х годов и при этом активно сотрудничает с различными научно-медицинскими организациями.

2. Яйцеклетка

Впервые сфотографировать человеческий плод ему удалось в 1957 году. Необычная «репортажная» съемка из «недр» женского тела стала возможна после того, как Нильсон после ряда экспериментов сумел скомбинировать микрокамеру и микроосветитель, закрепив их на трубке цистоскопа (этот прибор использовался для осмотра мочевого пузыря изнутри), — так появились уникальные кадры, иллюстрирующие процесс зарождения эмбриона человека и его развитие.

3. Сперматозоид

Один из 200 миллионов отцовских сперматозоидов, прорвав оболочку яйцеклетки, буквально вливается в нее…

4. Сперматозоиды

«Когда я впервые увидел плод, ему было 15 недель и он сосал пальчик, — рассказывал Нильсон. — Но редакторы журналов хотели, чтобы я снял лицо плода. На это ушло много лет».

Международную известность Нильсон получил в 1965 году, когда журнал LIFE опубликовал 16 страниц фотографий человеческого эмбриона. Эти фотографии были немедленно воспроизведены также в Stern, Paris Match, The Sunday Times и других журналах.

5. Зародыш

В том же году вышла книга фотографий Нильсона A Child is Born, восьмимиллионный тираж которой был распродан в первые же несколько дней. Эта книга выдержала несколько переизданий и до сих пор остается одной из самых успешно продаваемых иллюстрированных книг в истории подобного рода альбомов.

6. Плод

В дальнейшем Нильсон продолжал свою работу, делая не только фотографии, но и фильмы.

В 1960-е — начале 1970-х Нильсон сотрудничал с LIFE, делая микрофотографии не только различных стадий внутриутробного развития человека, но и других физиологических процессов внутри организмов человека и животных.

Космические корабли Voyager I и Voyager II, несущие послания инопланетным цивилизациям, кроме прочих документов укомплектованы также и фотографиями Нильсона. Свою научно-фотографическую деятельность он продолжает до сих пор.

9. 10 недель. Веки уже полуоткрыты. В течение нескольких дней они сформируются полностью.

11. 16 недель после оплодотворения. Скелет в основном состоит из гибкого стержня и сети кровеносных сосудов, видимой сквозь тонкую кожу.

12. 16 недель. Любознательный малыш уже использует свои руки для изучения окрестностей.

13. 18 недель. Около 14 см. Зародыш теперь может воспринимать звуки из внешнего мира.

14. 20 недель после оплодотворения.

15. 26 недель после оплодотворения

16. 36 недель. Через месяц малыш появится на свет. 17. Сейчас пионеру медицинской фотографии Леннарту Нильсону 91 год. Наукой и фотографией он занимается до сих ппор.

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