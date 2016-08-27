Уникальные кадры: от зачатия до рождения

С детства микроскоп и фотоаппарат были главными увлечениями гениального фотографа Леннарта Нильсона, который хотел показать всему миру красоту человеческого тела на клеточном уровне. Фотографии человеческого зародыша Нильсону удалось получить еще в 1957 году, но они были недостаточно эффектны для того, чтобы демонстрировать их широкой общественности.
Получить наиболее точные и красочные снимки ему помог цистоскоп — медицинский прибор, с помощью которого осматривают мочевой пузырь изнутри. Нильсон прикрепил к нему камеру и световод и сделал тысячи снимков жизни малыша внутри матки.
Так умелые руки Леннарта Нильсона сотворили чудо: показали всему миру таинство зарождения человеческой жизни.
Леннарт Нильсон родился 24 августа 1922 года в шведском городе Стангнас в семье, в которой любили фотографию.
Еще в детские годы Леннарта больше интересовал микромир, тот, который можно увидеть только в микроскоп. Вооружившись микроскопом и фотоаппаратом, он проникал в недоступные простому взгляду миры, внутренние миры человека в прямом понимании этого слова.
Свой путь в фотографии Нильсон начал в середине 1940-х годов, работая внештатным сотрудником различных шведских изданий. Уже в это время такие работы, как «Акушерка в Лапландии» и «Охота на полярного медведя на Шпицбергене», принесли ему международное внимание. Свои же эксперименты в области микрофотографии Леннарт начинает в середине 1950-х годов и при этом активно сотрудничает с различными научно-медицинскими организациями.
Впервые сфотографировать человеческий плод ему удалось в 1957 году. Необычная «репортажная» съемка из «недр» женского тела стала возможна после того, как Нильсон после ряда экспериментов сумел скомбинировать микрокамеру и микроосветитель, закрепив их на трубке цистоскопа (этот прибор использовался для осмотра мочевого пузыря изнутри), — так появились уникальные кадры, иллюстрирующие процесс зарождения эмбриона человека и его развитие.
Один из 200 миллионов отцовских сперматозоидов, прорвав оболочку яйцеклетки, буквально вливается в нее…
«Когда я впервые увидел плод, ему было 15 недель и он сосал пальчик, — рассказывал Нильсон. — Но редакторы журналов хотели, чтобы я снял лицо плода. На это ушло много лет».
Международную известность Нильсон получил в 1965 году, когда журнал LIFE опубликовал 16 страниц фотографий человеческого эмбриона. Эти фотографии были немедленно воспроизведены также в Stern, Paris Match, The Sunday Times и других журналах.
В том же году вышла книга фотографий Нильсона A Child is Born, восьмимиллионный тираж которой был распродан в первые же несколько дней. Эта книга выдержала несколько переизданий и до сих пор остается одной из самых успешно продаваемых иллюстрированных книг в истории подобного рода альбомов.
В дальнейшем Нильсон продолжал свою работу, делая не только фотографии, но и фильмы.
В 1960-е — начале 1970-х Нильсон сотрудничал с LIFE, делая микрофотографии не только различных стадий внутриутробного развития человека, но и других физиологических процессов внутри организмов человека и животных.
Космические корабли Voyager I и Voyager II, несущие послания инопланетным цивилизациям, кроме прочих документов укомплектованы также и фотографиями Нильсона. Свою научно-фотографическую деятельность он продолжает до сих пор.