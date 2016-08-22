Подробности Категория: Позитивные картинки Август 22, 2016 Просмотров: 658

Марс определенно заслуживает называться Красной планетой, поскольку в основном он покрыт красновато-коричневой ржавчиной. Однако ученые используют множество техник съемки, и фото поверхности Марса оказываются раскрашены всеми цветами радуги.

Автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter, запущенная американским аэрокосмическим агентством NASA, начала вращаться по орбите вокруг Марса в 2006 году, и с тех пор ее камера снимает потрясающие и ценные с научной точки зрения пейзажи. Камера, которая называется HiRISE, делает такие подробные фотографии, что ученые могут исследовать поверхность планеты в масштабе нескольких футов.

Недавно NASA выложило новую порцию снимков, сделанных станцией, и мы выбрали самые живописные из них. Ученым еще предстоит их подробно изучить, и кто знает, какие невероятные открытия нас ожидают.



Возможное место приземления миссии «Экзомарс» Европейского космического агентства.







Дюнное поле возле одного из полюсов под кодовым названием «Колхар», которое так называется в честь одного из выдуманных миров фантаста Фрэнка Герберта.



Кратер Впадина Цербера со слоями осадочных отложений.



Покрытая коркой поверхность сверкает и переливается.



Лабиринт ночи — крупнейший лабиринт Марса. На фото — его восточная часть.



Дюны в марсианском кратере. Красная полоска — артефакт, возникший при обработке фотографий в NASA.



Возможное место посадки миссии «Марс-2020», которую NASA хочет запустить в ближайшие годы.



Нагорье Тарсис, самая вулканическая часть Марса.



Поверхность возле экватора Марса.



Скалистые кратеры на марсианских равнинах.



Борозды Церауниус — место, где преобладают вулканические потоки и крупные разломы.



Западная земля Аравия и ее слоистая поверхность.



Регион с красивой текстурой на севере Sinus Meridiani.



Необычные марсианские ландшафты (зеленая полоска — также артефакт от обработки изображений).



Кратер от недавнего столкновения (нет, здесь никто не затушил гигантскую сигарету).



Равнина Аркадия, большой равнинный регион Марса.



Возникновение завихрений вокруг дюн может помочь ученым лучше понять климатические изменения на Марсе.



Равнина Утопия.



Завораживающий переход цвета.



Сезонные дюны на Марсе.



Ученые считают, что эта местность под названием Nepenthes Mensae могла быть равниной реки из-за своей фактуры.



Здесь утесы медленно рассыпались и растворялись в ландшафте.



Наносные завихрения, как считают ученые, признак того, что на Марсе когда-то была вода.



Маленький, но свежий кратер на поверхности Марса.



Ученые используют камеру HiRISE, чтобы отслеживать изменения желобов на поверхности. Это может помочь им понять, откуда эти борозды взялись.



Открытая горная порода в Каньоне Капри.



Эти «паучки» — пыльные взрывы, которые возникают из-за нагрева и охлаждения поверхности планеты.



Каньон Эос — часть долины Маринер, гигантской системы каньонов на Марсе.



Еще один разлом, который мониторят при помощи HiRISE.



Пьедестальный кратер, сформированный за счет того, что эрозия разной породы происходила с различной скоростью.



Так Марс оттаивает.



Ученые измеряют коэффициент диффузного отражения — количество света, которое отражается от поверхности Марса.



Дно водоема.



Возможное место посадки миссии «Марс-2020».



Такие образования на поверхности могут свидетельствовать о том, что здесь когда-то были ледники.



Частые разломы на плато Утопия как будто сделаны кем-то.



Ученые считают, что это куски породы, которую сюда принесло взрывом.



Ярданги, острые надрезы на поверхности, вызванные воздействием сильных ветров.



Местность возле Северного полюса.



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