Самые красивые женщины мира в одном посте

Подробности Категория: Позитивные картинки Август 18, 2016 Просмотров: 852

Задумывались ли вы, сколько национальностей существует на нашей планете? Стопроцентно точного ответа вы не получите — каждый год это число меняется. Только на территории России проживает около 180 — и даже эта цифра не может называться единственно верной.

Российский фотожурналист Наталья Иванова решила сделать практически невозможное — воплотить в фотографии всё этническое многообразие через женскую красоту. Женщина — символ мира, дома, родины и, конечно же, настоящей красоты. Главная цель Натальи — продемонстрировать каждый уникальный этнос, каким бы малочисленным он ни был и какой бы политический статус ни имел.

Сайт проекта «Национальные истоки красоты» (Les origines de la beauté) насчитывает уже более 57 различных этносов. Стать лицом своего этноса может любая девушка при соблюдении некоторых условий. Во-первых, она должна быть представительницей какой-либо национальности не менее чем в трех поколениях. Второе условие — возраст от 18 до 30 лет, внешняя привлекательность и фотогеничность. Несмотря на то что пункт, который касается внешности, довольно субъективен, Наталья успешно отбирает для участия в съемках действительно прекрасных девушек. Убедитесь сами.

Бенгальцы — один из самых многочисленных народов в мире. Основное население Бангладеш и штата Западная Бенгалия в Индии.

Шугнанцы — один из памирских народов в Таджикистане и на севере Афганистана (левобережье реки Пяндж). Самый крупный по численности.

Евреи — древний народ семитского происхождения, который восходит к населению древнего Израильского и Иудейского царств. Представители народа живут во многих странах мира (с 1948 года существует также еврейское государство Израиль).

Кумыки — тюркоязычный народ, один из коренных народов Дагестана, второй по численности после азербайджанцев тюркоязычный народ на Кавказе. При этом — крупнейший тюркский народ на Северном Кавказе и третий по численности народ Дагестана.

Сербы — южнославянский народ, представители которого проживают в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Германии, Австрии и других странах.

Лотарингцы — германский народ (почти полностью ассимилированный французами), проживающий на северо-востоке Франции на границе с Бельгией и Германией, основное население французского региона Лотарингии. Говорят на немецком диалекте Platt (Saarländischer Dialekt). Сегодня их язык почти полностью вытеснен французским.

Волоф — народ в Западной Африке. Живут в основном в междуречье Сенегала и Гамбии, а также в Мали, Кот-д’Ивуаре, Мавритании, Гвинее-Бисау и Франции.

Шлёх, или шильх, — один из берберских народов, проживающих в западной части горного хребта Высокий Атлас и горного хребта Антиатлас в Марокко, в долинах рек Тенсифт, Сус и других. Проживают смешанно с арабским населением. Шлёх разделяются на отдельные группы: агбар и фруга, глауа и ксима, менаба и мтуга и др. Язык шлёх относится к берберской языковой группе, некоторые также знают арабский язык. Религия, как и у других племен, — ислам.

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