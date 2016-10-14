Анти-депрессант на всю улицу

Подробности Категория: Позитивные идеи Октябрь 14, 2016 Просмотров: 10

Новый способ борьбы с осенней депрессией придумали дизайнеры Южной Кореи. Они разрисовали тротуары специальной краской, проявляющейся только при контакте с водой. Таким образом, дождливая погода добавляет в город красок, а не крадет их.

Депрессия, хандра и уныние знакомы почти каждому жителю страны, где осень дождливая и холодная. Отсутствие солнечного света и преобладающие блеклые цвета на улицах, мягко говоря, не способствуют хорошему настроению. Но дизайнеры из Южной Кореи придумали, как исправить эту ситуацию и восполнить дефицит радостных ярких красок в городе.

Когда небо затягивают темные тучами, все вокруг становится мрачным и неприветливым, а на асфальт проливаются первые капли дождя, дороги Сеула вспыхивают пестрыми забавными рисунками! Все дело в том, что художники и дизайнеры разрисовали тротуары специальной краской, проявляющейся только при контакте с водой.

Так талантливые ребята решили поднять настроение жителям родного города, в котором ежегодно во время сезона муссонов в течение трех недель льют дожди. Именно в честь этого не слишком веселого периода в Южной Корее проект получил название «Муссон».















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