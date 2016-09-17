Безделушка для эффективного снятия стресса

Подробности Категория: Позитивные идеи Сентябрь 17, 2016 Просмотров: 374

Американские ученые презентовали уникальное устройство, которое эффективно позволяет побороть стресс. Устройство получило название Fidget Cube, оно прекрасно справляется с нервным напряжением, а так же не позволяет развиваться хроническим последствиям стресса, которые наблюдаются со стороны пищеварительной, эндокринной и сердечно-сосудистой системы.

Стоит отметить, что жизнь человека не обходится без стресса. Практически ежедневно лицом к лицу мы сталкиваемся с такими обстоятельствами, которые негативно влияют на нашу нервную систему и в итоге вызывает стресс, сотрясающий весь организм и негативно влияющий на все системы жизнедеятельности человека. Бороться со стрессом помогают различные физические упражнения, отдых на природе, а кроме того, можно обратиться за помощью к профессиональному психологу. Не стоит забывать, что мы живем в век цифровых технологий, а лучшие ученые умы бьются над созданием различных гаджетов, которые так или иначе упростят жизнь человека. Одним из таких гаджетов стал и Fidget Cube.

Ученые долго наблюдали за людьми, которые находятся в состоянии стресса и пришли к выводу о том, что во время психологического дискомфорта человек совершает ненавязчивые действия, которые позволяют ему отвлечься от реальности – крутит в руках какой-либо предмет, рисует на бумаге абстрактные картины, либо накручивает прядь волос на палец. В итоге появился кубик-антистресс. Из себя он представляет небольшой кубик, на грани которого нанесены различные колесики, рычажки и кнопочки. Кубик можно вертеть в руках, разминать, нажимать кнопки. Такие действия помогают человеку отвлечься и сосредоточится на решении проблемы.

Несмотря на то, что кубик довольно прост, ему удалось заинтересовать аудиторию. Братья Маттью и Марк МакЛахлены 31 августа запустили на Кикстартере проект игрушки для рук Fidget Cube. Целью было собрать 15 тысяч долларов к 20 октября. На площадке по сбору средств уже удалось собрать почти 4,5 миллиона долларов на производство, данная сумма в несколько десятков раз превышает необходимую.

На шести гранях кубика расположены выключатель, который ничего не включает, джойстик, который ничем не управляет, кнопки, которые умеют только кликать, круглая ручка, которая ничего не регулирует и колёса, как у кодового замка, которые тоже ничего не делают. Это просто игрушка для тех, кто любит всё время что-то крутить в руках.





К слову, в продажу кубик поступит по цене в 14 долларов, когда именно стартуют продажи – пока неизвестно.





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