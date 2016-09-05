Украинец придумал "солнечные" жалюзи

Подробности Категория: Позитивные идеи Сентябрь 05, 2016 Просмотров: 260

Украинец Евгений Эрик придумал жалюзи, которые могут генерировать до 100 киловатт энергии в месяц. С помощью этого изобретения получать альтернативную энергию могут даже те люди, у которых нет возможности установить солнечные панели на крыше.

Покупателю такие жалюзи обойдутся в $300 с установкой.

Солнечные панели можно установить как с внешней стороны окна, так и внутри помещения. Правда, во втором случае их производительность будет ниже. "Жалюзи SolarGaps, установленные в трехкомнатной квартире с окнами, выходящими на юг, способны вырабатывать до 600 Ватт в час или около 4 кВт в день, а это 100 кВт в месяц", – объясняет Евгений.

При этом среднее потребление квартиры колеблется от 100 до 250 кВт в месяц.

"Мы добавили ключевое решение, позволяющее подключить жалюзи к домашней сети без использования аккумуляторов и дорогих инверторов. Вам просто нужно включить блок управления жалюзи в розетку, и они начнут питать ваш дом дополнительной энергией от солнца", – пояснил Эрик.

Серийное производство "умных" жалюзи еще не начато. Но на сайте компании уже стартовал сбор предзаказов, которые будут готовы примерно через полгода.

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