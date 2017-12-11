Позитивные новости

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Подробности Категория: Позитивные новости Декабрь 11, 2017 Просмотров: 9

Немецкий автоконцерн Volkswagen в прошлом году запустил свой новый проект – Moia, потенциальный конкурент таких сервисов как Uber, служба такси, или райдшеринг, парк которого будет составлять электрические микроавтобусы.

Проект будет работать в европейских городах с помощью приложения, чтобы клиенты могли легко забронировать и оплатить поездки. И уже в следующем году стартап планирует выпустить на улицы Гамбурга шестиместный автомобиль с главной целью – уменьшить траффик на дорогах на один миллион авто.

Moia сможет предложить путешественникам легкий, экологически чистый новый способ поездки по городу. Работа, начавшаяся всего год назад в TechCrunch в Лондоне, направлена на то, чтобы убрать автомобили с улицы, обеспечить более чистый воздух и сократить трафик.

Внутри автомобиля на удобных сиденьях с USB-портами и диммируемыми светодиодными лампами для чтения смогут разместится шесть человек. Пассажиры могут проверять электронную почту или пользоваться Интернетом через WiFi. Рядом с водителем есть место для хранения багажа или сумок.

Дальность поездки микроавтобуса Moia составляет 300 километров, заряжается до 80 процентов всего за 30 минут. Отделения концерна Volkswagen Commercial Vehicles и Volkswagen Osnabrück спроектировали и собрали электрический микроавтобус за рекордные 10 месяцев.

С помощью специального приложения пользователи могут увидеть доступные автомобили и оплатить расходы перед бронированием. Как утверждает компания, приложение будет использовать алгоритм, чтобы объединить пассажиров с одинаковым местом назначения в одном автомобиле, чтобы избежать дополнительных поездок и расположить как можно больше людей в одном автомобиле. «Мы хотим предложить одно решение сразу для нескольких проблем: это заторы на дорогах, пробки, загрязнение воздуха и отсутствия мест для пассажиров».

С октября этого года Moia уже тестирует свою работу в Ганновере. Официальный старт с большим охватом локаций и с 200 электромобилями начнется в следующем году в Гамбурге. В дальнейшем Volkswagen планирует расширить автопарк до 1000 электромобилей. По примеру Uber, Moia будет договариваться с водителями, или напрямую с городскими муниципалитетами, что позволит интегрировать такси в систему общественного транспорта.

«В 2018 году мы будем готовы запустить наш проект на международном уровне и сделать первые шаги в направлении нашей цели - сократить число автомобилей в крупных городах на один миллион в Европе и США к 2025», заявил генеральный директор проекта Оле Хармс (Ole Harms).

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