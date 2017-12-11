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Позитивные новости

Электрический микроавтобус от Volkswagen

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Категория: Позитивные новости
Декабрь 11, 2017
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Немецкий автоконцерн Volkswagen в прошлом году запустил свой новый проект – Moia, потенциальный конкурент таких сервисов как Uber, служба такси, или райдшеринг, парк которого будет составлять электрические микроавтобусы.

Проект будет работать в европейских городах с помощью приложения, чтобы клиенты могли легко забронировать и оплатить поездки. И уже в следующем году стартап планирует выпустить на улицы Гамбурга шестиместный автомобиль с главной целью – уменьшить траффик на дорогах на один миллион авто.

 Электрический микроавтобус от Volkswagen

 Электрический микроавтобус от Volkswagen

 Электрический микроавтобус от Volkswagen

Moia сможет предложить путешественникам легкий, экологически чистый новый способ поездки по городу. Работа, начавшаяся всего год назад в TechCrunch в Лондоне, направлена на то, чтобы убрать автомобили с улицы, обеспечить более чистый воздух и сократить трафик.

Внутри автомобиля на удобных сиденьях с USB-портами и диммируемыми светодиодными лампами для чтения смогут разместится шесть человек. Пассажиры могут проверять электронную почту или пользоваться Интернетом через WiFi. Рядом с водителем есть место для хранения багажа или сумок.

Электрический микроавтобус от Volkswagen

 Электрический микроавтобус от Volkswagen

 Электрический микроавтобус от Volkswagen

Дальность поездки микроавтобуса Moia составляет 300 километров, заряжается до 80 процентов всего за 30 минут. Отделения концерна Volkswagen Commercial Vehicles и Volkswagen Osnabrück спроектировали и собрали электрический микроавтобус за рекордные 10 месяцев.

С помощью специального приложения пользователи могут увидеть доступные автомобили и оплатить расходы перед бронированием. Как утверждает компания, приложение будет использовать алгоритм, чтобы объединить пассажиров с одинаковым местом назначения в одном автомобиле, чтобы избежать дополнительных поездок и расположить как можно больше людей в одном автомобиле. «Мы хотим предложить одно решение сразу для нескольких проблем: это заторы на дорогах, пробки, загрязнение воздуха и отсутствия мест для пассажиров».

Электрический микроавтобус от Volkswagen

Электрический микроавтобус от Volkswagen

 С октября этого года Moia уже тестирует свою работу в Ганновере. Официальный старт с большим охватом локаций и с 200 электромобилями начнется в следующем году в Гамбурге. В дальнейшем Volkswagen планирует расширить автопарк до 1000 электромобилей. По примеру Uber, Moia будет договариваться с водителями, или напрямую с городскими муниципалитетами, что позволит интегрировать такси в систему общественного транспорта.

Электрический микроавтобус от Volkswagen

«В 2018 году мы будем готовы запустить наш проект на международном уровне и сделать первые шаги в направлении нашей цели - сократить число автомобилей в крупных городах на один миллион в Европе и США к 2025», заявил генеральный директор проекта Оле Хармс (Ole Harms).

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