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Подробности Категория: Позитивные новости Ноябрь 27, 2017 Просмотров: 9

Жюри международного конкурса Siena International Photography Awards, который в этом году прошел уже в третий раз, объявило имена победителей. В 2017 году на конкурс отправили более 50 тысяч заявок от фотографов-любителей и профессионалов из 130 стран.

Конкурс делится на несколько тематических категорий, одна из них — «Обворожительные лица и персонажи». В ней рассматриваются снимки людей, которые заняты повседневными делами или отдыхают, позируют в помещении или застигнуты врасплох на улице. Все они любопытные персонажи со своей историей, культурой и настроением.

В этой подборке представлены лучшие работы в категории «Обворожительные лица и персонажи», одержавшие победу или получившие поощрительные премии в 2017 году.

Со всеми лучшими работами Siena International Photography Awards можно ознакомиться на сайте конкурса.

1-е место — «Я здесь»

Автор фото: Жоао Таборда. Местоположение: Лиссабон.

2-е место — «Дети Уганды»

Автор фото: Я Куанг. Местоположение: деревня на озере Эдуард, Уганда.

3-е место — «Даша»



Автор фото: Александр Виноградов. Местоположение: Москва, Россия.

Поощрительная премия



«Письмо». Автор фото: Бьянка Коста. Местоположение: коммуна Фаббрико, Италия.

5.



«Невинный младенец». Автор фото: Соледад Чиналли Джунтини. Местоположение: Буэнос-Айрес, Аргентина.

6.

«Тяжелая ноша». Автор фото: Чуншуй Ю. Местоположение: Сычуань, Китай.

7.

«Смотритель леопарда». Автор фото: Эми Витале. Местоположение: Волонг, Китай.

8.



«Дитя воды». Автор фото: Родни Берсиел. Местоположение: остров Таваруа, Фиджи.

9.



«Готовка». Автор фото: Лиминг Цао. Местоположение: провинция Цзянси, Китай.

10.



«Наверху и внизу». Автор фото: Сяоцин Чжан. Местоположение: Южный Калимантан, Индонезия.

11.

Почетное упоминание



«Дедушка и внук». Автор фото: Ицзюн Ся.

12.



«Мама». Автор фото: Эва Квикла.

13.



«Старец из Дунбэя». Автор фото: Ицзюн Ся.

14.



«Красная хурма». Автор фото: Фан Сяолинь.

15.



«Снег и ветер над плато». Автор фото: Лин Цзэн.

16.



«Жизнь на мусоре». Автор фото: Сохель Парвез Хак.

17.



«Зевок». Автор фото: Иштван Керекес.

18.



«Соблазн». Автор фото: Чэнь Жуйюань.

19.



«Женщина в поле». Автор фото: Хамед Альгханбоси.

20.



«Кровь и боль». Автор фото: Нермеш Сингх Гурдиб Сингх.

21.



«Индийский монах». Автор фото: Мохаммед Альхайри.

Без названия. Автор фото: Эдоардо Агрести.

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