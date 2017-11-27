Позитивные новости

Жюри международного конкурса Siena International Photography Awards, который в этом году прошел уже в третий раз, объявило имена победителей. В 2017 году на конкурс отправили более 50 тысяч заявок от фотографов-любителей и профессионалов из 130 стран.
Конкурс делится на несколько тематических категорий, одна из них — «Обворожительные лица и персонажи». В ней рассматриваются снимки людей, которые заняты повседневными делами или отдыхают, позируют в помещении или застигнуты врасплох на улице. Все они любопытные персонажи со своей историей, культурой и настроением.
В этой подборке представлены лучшие работы в категории «Обворожительные лица и персонажи», одержавшие победу или получившие поощрительные премии в 2017 году.
Со всеми лучшими работами Siena International Photography Awards можно ознакомиться на сайте конкурса.
1-е место — «Я здесь»
Автор фото: Жоао Таборда. Местоположение: Лиссабон.
2-е место — «Дети Уганды»
Автор фото: Я Куанг. Местоположение: деревня на озере Эдуард, Уганда.
3-е место — «Даша»
Автор фото: Александр Виноградов. Местоположение: Москва, Россия.
Поощрительная премия
«Письмо». Автор фото: Бьянка Коста. Местоположение: коммуна Фаббрико, Италия.
5.
«Невинный младенец». Автор фото: Соледад Чиналли Джунтини. Местоположение: Буэнос-Айрес, Аргентина.
6.
«Тяжелая ноша». Автор фото: Чуншуй Ю. Местоположение: Сычуань, Китай.
7.
«Смотритель леопарда». Автор фото: Эми Витале. Местоположение: Волонг, Китай.
8.
«Дитя воды». Автор фото: Родни Берсиел. Местоположение: остров Таваруа, Фиджи.
9.
«Готовка». Автор фото: Лиминг Цао. Местоположение: провинция Цзянси, Китай.
10.
«Наверху и внизу». Автор фото: Сяоцин Чжан. Местоположение: Южный Калимантан, Индонезия.
11.
Почетное упоминание
«Дедушка и внук». Автор фото: Ицзюн Ся.
12.
«Мама». Автор фото: Эва Квикла.
13.
«Старец из Дунбэя». Автор фото: Ицзюн Ся.
14.
«Красная хурма». Автор фото: Фан Сяолинь.
15.
«Снег и ветер над плато». Автор фото: Лин Цзэн.
16.
«Жизнь на мусоре». Автор фото: Сохель Парвез Хак.
17.
«Зевок». Автор фото: Иштван Керекес.
18.
«Соблазн». Автор фото: Чэнь Жуйюань.
19.
«Женщина в поле». Автор фото: Хамед Альгханбоси.
20.
«Кровь и боль». Автор фото: Нермеш Сингх Гурдиб Сингх.
21.
«Индийский монах». Автор фото: Мохаммед Альхайри.
Без названия. Автор фото: Эдоардо Агрести.