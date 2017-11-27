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Позитивные новости

Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017

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Категория: Позитивные новости
Ноябрь 27, 2017
Просмотров: 9

Жюри международного конкурса Siena International Photography Awards, который в этом году прошел уже в третий раз, объявило имена победителей. В 2017 году на конкурс отправили более 50 тысяч заявок от фотографов-любителей и профессионалов из 130 стран.
Конкурс делится на несколько тематических категорий, одна из них — «Обворожительные лица и персонажи». В ней рассматриваются снимки людей, которые заняты повседневными делами или отдыхают, позируют в помещении или застигнуты врасплох на улице. Все они любопытные персонажи со своей историей, культурой и настроением.
В этой подборке представлены лучшие работы в категории «Обворожительные лица и персонажи», одержавшие победу или получившие поощрительные премии в 2017 году.
Со всеми лучшими работами Siena International Photography Awards можно ознакомиться на сайте конкурса.

1-е место — «Я здесь»Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
Автор фото: Жоао Таборда. Местоположение: Лиссабон.

2-е место — «Дети Уганды»Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
Автор фото: Я Куанг. Местоположение: деревня на озере Эдуард, Уганда.

3-е место — «Даша»

Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
Автор фото: Александр Виноградов. Местоположение: Москва, Россия.

Поощрительная премия
Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
«Письмо». Автор фото: Бьянка Коста. Местоположение: коммуна Фаббрико, Италия.

5.

Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
«Невинный младенец». Автор фото: Соледад Чиналли Джунтини. Местоположение: Буэнос-Айрес, Аргентина.

6.Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017

«Тяжелая ноша». Автор фото: Чуншуй Ю. Местоположение: Сычуань, Китай.

7.Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017

«Смотритель леопарда». Автор фото: Эми Витале. Местоположение: Волонг, Китай.

8.

Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
«Дитя воды». Автор фото: Родни Берсиел. Местоположение: остров Таваруа, Фиджи.

9.

Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
«Готовка». Автор фото: Лиминг Цао. Местоположение: провинция Цзянси, Китай.

10.

Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
«Наверху и внизу». Автор фото: Сяоцин Чжан. Местоположение: Южный Калимантан, Индонезия.

11.

Почетное упоминание
Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
«Дедушка и внук». Автор фото: Ицзюн Ся.

12.

Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
«Мама». Автор фото: Эва Квикла.

13.

Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
«Старец из Дунбэя». Автор фото: Ицзюн Ся.

14.

Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
«Красная хурма». Автор фото: Фан Сяолинь.

15.

Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
«Снег и ветер над плато». Автор фото: Лин Цзэн.

16.

Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
«Жизнь на мусоре». Автор фото: Сохель Парвез Хак.

17.

Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
«Зевок». Автор фото: Иштван Керекес.

18.

Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
«Соблазн». Автор фото: Чэнь Жуйюань.

19.

Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
«Женщина в поле». Автор фото: Хамед Альгханбоси.

20.

Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
«Кровь и боль». Автор фото: Нермеш Сингх Гурдиб Сингх.

21.

Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017
«Индийский монах». Автор фото: Мохаммед Альхайри.

Лучшие портреты с конкурса Siena International Photo Awards 2017

Без названия. Автор фото: Эдоардо Агрести.

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