Позитивные новости

/ 0 Рейтинг:/ 0

Плохо Отлично

Подробности Категория: Позитивные новости Ноябрь 24, 2017 Просмотров: 4

Новая Зеландия — это удивительно красивая страна, которая расположена на островах в Тихом океане. Новозеландцы очень гордятся своей страной и своей природой. Здесь потрясающе красивые пейзажи, включающие все многообразие ландшафтов планеты: гейзеры и морские бухты, ледники и пещеры, песчаные пляжи и горные озера, а также уникальный животный мир. В Новой Зеландии более 35 заповедников и национальных парков и еще около 3000 небольших резерватов, на которых распространяется природоохранный режим.

Но любовь новозеландцев к восхитительной природе не ограничилась созданием национальных парков. Правительство этой страны обозначило курс на защиту окружающей среды, который подразумевает отказ от традиционных видов топлива. И страна с населением 4,8 миллиона человек, большинство из которых проживает в городах, планирует в 2018 году остановить последнюю ТЭЦ, работающую на угле. Но как им удалось это сделать?

Все дело в гидроэлектростанциях и геотермальных станциях, с помощью которых энергетический комплекс страны уже почти отказался от невозобновляемых источников энергии (угля и газа). Сегодня в Новой Зеландии несколько ГЭС, а запущенная в 2013 году геотермальная электростанция является одной из крупнейших в мире. Энергия водных потоков и термальных источников, так называемая «зеленая энергетика», позволяет Новой Зеландии уже сегодня получать почти 80% всей потребляемой в стране энергии. Активно идет разработка проектов по использованию ветряной энергии. Помимо развития альтернативной энергетики, Новая Зеландия отказалась от строительства атомных электростанций на своей территории.

Но первым шагом на пути к заботе об экологическом благополучии страны был сознательный отказ от индустриализации. Здесь в почете сельское хозяйство: производство зерна, мяса, молока и шерсти. Поэтому негативного влияния на окружающую среду промышленные производства не оказывают, здесь их попросту нет. Да и вряд ли появятся: с момента начала борьбы за экологическую чистоту окружающей среды правительство настолько повысило налоги на выбросы углекислого газа и других загрязнителей, что любое производство здесь становится нерентабельным.

Но и без промышленных предприятий новозеландцы прекрасно справляются с наполнением бюджета. Здесь активно развит образовательный и просветительский туризм, а доходы от традиционного туризма составляют немалую долю бюджета страны.

Новая Зеландия стремится стать страной с самым экологически чистым имиджем. Такого уровня развития «зеленой энергетики» нет больше ни в одном другом развитом государстве мира. Но, если задуматься, то всю продукцию промышленного производства новозеландцы экспортируют из других стран — кто-то должен производить для них необходимое оборудование, бытовую технику, автомобили и многое другое. К сожалению, идеальная экология в отдельно взятой стране не сможет существовать без окружающего «грязного мира».

Источник

Поделиться новостью