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Как Новая Зеландия стала самой экологически чистой страной мира

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Категория: Позитивные новости
Ноябрь 24, 2017
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Новая Зеландия — это удивительно красивая страна, которая расположена на островах в Тихом океане. Новозеландцы очень гордятся своей страной и своей природой. Здесь потрясающе красивые пейзажи, включающие все многообразие ландшафтов планеты: гейзеры и морские бухты, ледники и пещеры, песчаные пляжи и горные озера, а также уникальный животный мир. В Новой Зеландии более 35 заповедников и национальных парков и еще около 3000 небольших резерватов, на которых распространяется природоохранный режим.

Как Новая Зеландия стала самой экологически чистой страной мира

Но любовь новозеландцев к восхитительной природе не ограничилась созданием национальных парков. Правительство этой страны обозначило курс на защиту окружающей среды, который подразумевает отказ от традиционных видов топлива. И страна с населением 4,8 миллиона человек, большинство из которых проживает в городах, планирует в 2018 году остановить последнюю ТЭЦ, работающую на угле. Но как им удалось это сделать?

Все дело в гидроэлектростанциях и геотермальных станциях, с помощью которых энергетический комплекс страны уже почти отказался от невозобновляемых источников энергии (угля и газа). Сегодня в Новой Зеландии несколько ГЭС, а запущенная в 2013 году геотермальная электростанция является одной из крупнейших в мире. Энергия водных потоков и термальных источников, так называемая «зеленая энергетика», позволяет Новой Зеландии уже сегодня получать почти 80% всей потребляемой в стране энергии. Активно идет разработка проектов по использованию ветряной энергии. Помимо развития альтернативной энергетики, Новая Зеландия отказалась от строительства атомных электростанций на своей территории.

Как Новая Зеландия стала самой экологически чистой страной мира

Но первым шагом на пути к заботе об экологическом благополучии страны был сознательный отказ от индустриализации. Здесь в почете сельское хозяйство: производство зерна, мяса, молока и шерсти. Поэтому негативного влияния на окружающую среду промышленные производства не оказывают, здесь их попросту нет. Да и вряд ли появятся: с момента начала борьбы за экологическую чистоту окружающей среды правительство настолько повысило налоги на выбросы углекислого газа и других загрязнителей, что любое производство здесь становится нерентабельным.

Как Новая Зеландия стала самой экологически чистой страной мира

Но и без промышленных предприятий новозеландцы прекрасно справляются с наполнением бюджета. Здесь активно развит образовательный и просветительский туризм, а доходы от традиционного туризма составляют немалую долю бюджета страны.

Новая Зеландия стремится стать страной с самым экологически чистым имиджем. Такого уровня развития «зеленой энергетики» нет больше ни в одном другом развитом государстве мира. Но, если задуматься, то всю продукцию промышленного производства новозеландцы экспортируют из других стран — кто-то должен производить для них необходимое оборудование, бытовую технику, автомобили и многое другое. К сожалению, идеальная экология в отдельно взятой стране не сможет существовать без окружающего «грязного мира».

Как Новая Зеландия стала самой экологически чистой страной мира

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