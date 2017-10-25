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Подробности Категория: Позитивные новости Октябрь 25, 2017 Просмотров: 174

До конца текущего месяца в Лос-Анджелесе сойдет на асфальт первая фура в истории человечества, использующая для питания водородные топливные элементы. Машины отправляться в свой первый грузовой рейс.

Водородные топливные элементы – одна из самых амбициозных идей автомобилестроителей за последние два десятилетия. Водородные двигатели, хотя и менее популярны сегодня, способны составить огромную конкуренцию электродвигателям и гибридным двигателям. По своей производительности и безопасности, «водород» ничуть не уступает. Более того, водородные автомобили такие же чистые, во всяком случае, когда речь идет о концентрации выхлопных газов в городской среде.

Хотя сегодня куда большей популярностью пользуются электромобили, один проект внушает невероятный оптимизм, по поводу перспектив использования водорода. Речь идет о Project Portal, инициативе, о которой стало известно сравнительно недавно. В рамках проекта были созданы новейшие фуры на водородных топливных элементах. Кстати, в Project Portal они точно такие же, как и у автомобилей Mirai представленных ранее.

По словам конструкторов, каждый такой грузовик питается от двух элементов. Его двигатель имеет мощность в 670 лошадиных сил и крутящий момент с показателем 1800 Нм. Диапазон хода такой фуры (при полной заправке) составит не менее 321 км. При этом, автомобиль без каких-либо проблем возьмёт на борт 36 000 кг груза. Реализуется проект подразделением компании Toyota Motor North America.

Инициатива стартовала еще несколько месяцев тому назад. Ныне, руководство Toyota Motor North America заявило о готовности перейти к следующей стадии плана. Не так давно были успешно завершены переговоры с местными властями. Уже до конца октября-месяца 2017 года в Лос-Анджелесе пойдут первые колоны грузовиков, ездящих на водороде. Пока машины будут ездить только вне города, доставляя грузы между аэропортами, складами и портами для судов.

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